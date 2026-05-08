¡Terminaron detenidos! Sujetos protagonizaron insólita persecución en San Fernando tras robar millonario monto en... ¿Afrodisiacos?

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Por: Catalina Martínez

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Un cargamento de miel afrodisíaca avaluado en más de 12 millones de pesos terminó convirtiéndose en el foco de un amplio despliegue policial realizado este jueves en la Región de O’Higgins. El procedimiento permitió a Carabineros capturar a cuatro individuos presuntamente involucrados en un asalto con intimidación cometido en San Fernando.

Según informó ADN Radio, fue cerca de las 11:00 horas cuando se originó el asalto que afectó a un comerciante en plena vía pública. Según los antecedentes del caso, un grupo de delincuentes armados lo obligó a entregar la mercadería que transportaba y luego escaparon rápidamente en un automóvil.

La alerta por el asalto dio paso a un amplio despliegue policial en distintas rutas de la zona, con efectivos de la Prefectura Cachapoal coordinando maniobras para ubicar a los responsables. Tras seguir los movimientos del automóvil en que escapaban, los funcionarios lograron alcanzarlos en el kilómetro 69 de la Ruta 5 Sur, hacia el norte, lugar donde fueron arrestados los involucrados.

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Uniformados sufrieron volcamiento

El procedimiento policial también dejó un accidente durante su desarrollo. Mientras colaboraba en las diligencias del caso, un vehículo institucional de Carabineros terminó volcado en el sector de Los Lirios. Los carabineros que resultaron afectados tras el volcamiento del vehículo policial fueron llevados hasta la Clínica Red Salud de Rancagua para recibir atención médica. Así lo señaló el general Guillermo Bule, encargado de la Zona O’Higgins, quien además precisó que ninguno presenta lesiones de gravedad.

Al final, desde la institución dieron por recuperada toda la carga que había sido sustraída durante el asalto, mientras que los cuatro sospechosos quedaron a disposición de la justicia para el inicio del proceso judicial correspondiente. Paralelamente, las policías continúan efectuando diligencias para esclarecer por completo lo ocurrido en San Fernando.

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