¿FINAL DE CHAMPIONS? Hinchas reclaman alto precio en entradas para Unión La Calera vs La U

El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional se tomó una pausa para dar paso a la continuación de la fase de grupos de la Copa de La Liga, donde varios de los grupos ya están comenzando a cerrarse y definir a sus clasificados.

Fue aquí donde Universidad de Chile debió ir en condición de visitante para medirse ante Deportes La Serena, en un partido donde los azules dominaron completamente el encuentro y se quedaron con la victoria tras un contundente 5-0.

Gracias a este buen resultado, Universidad de Chile se posiciona en la cima del Grupo D, pero compartiendo los mismos siete puntos que Audax Italiano y Unión La Calera, en el grupo más peleado en la Copa de La Liga.

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Universidad de Chile se medirá ante Unión La Calera este domingo desde las 15:00 horas en condición de visitante, en un partido que puede determinar al nuevo puntero del Grupo D en la Copa de La Liga y que puede comenzar a determinar al equipo que clasificará a la próxima fase.

¿No será mucho?

Pero para este partido que se disputará en el estadio Nicolás Chahuan Nazar, hay varias críticas por el alto valor de las entradas dispuestas por Unión La Calera. Para los simpatizantes azules, la entrada más barata estará a 24.640 pesos que sería en la Galería Sur, mientras que en Marquesina el valor asciende a 39.200 pesos.

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