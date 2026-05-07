Iba caminando y terminó en una acequia: El dramático ataque de jauría de perros que dejó a un niño en riesgo vital

Un violento y dramático incidente ocurrido en el sector Pichingal, en la comuna de Molina, región del Maule, terminó con un niño con lesiones de carácter grave luego de ser atacado por un grupo de perros durante la jornada de este jueves.

De acuerdo con los primeros antecedentes, recogidos por ADN Radio, el pequeño iba caminando por el sector cuando de pronto fue atacado por la jauría. Mas tarde, fue encontrado en una acequia con varias lesiones por mordeduras en su cuerpo.

Luego del incidente, un testigo que estaba en las inmediaciones acudió en su auxilio de inmediato. Posteriormente, equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencias lo estabilizaron y gestionaron su traslado hasta el Hospital de Curicó para su atención.

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Debido a la magnitud de las lesiones, el menor debió quedar bajo observación médica intensiva en el recinto asistencial, donde su condición fue catalogada como de extrema gravedad y su evolución se mantiene incierta.

Ahora, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si los perros que atacaron al pequeño pertenecen a alguien, la Fiscalía del Maule dejó las diligencias del caso a cargo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

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