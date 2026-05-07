Iba caminando y terminó en una acequia: El dramático ataque de jauría de perros que dejó a un niño en riesgo vital

Iba caminando y terminó en una acequia: El dramático ataque de jauría de perros que dejó a un niño en riesgo vital

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Terminaron detenidos! Sujetos protagonizaron insólita persecución en San Fernando tras robar millonario monto en... ¿Afrodisiacos?

¡Terminaron detenidos! Sujetos protagonizaron insólita persecución en San Fernando tras robar millonario monto en... ¿Afrodisiacos?
"Sorprende la porfía": Quiroz advierte uso de decretos si fracasa Ley de Reconstrucción Nacional

"Sorprende la porfía": Quiroz advierte uso de decretos si fracasa Ley de Reconstrucción Nacional

¡SONRÍEN LOS AZULES! Los jugadores que recupera de la lesión Universidad de Chile

¿FINAL DE CHAMPIONS? Hinchas reclaman alto precio en entradas para Unión La Calera vs La U
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡DEBUT TRIUNFAL! Cristián Garín supera la primera ronda del Master 1000 de Roma

¡PREOCUPANTE SITUACIÓN! Damián Pizarro sigue sin sumar minutos en Racing
Testimonio clave sacude a Camila Flores: Extrabajadora sin contrato revela polémico manejo de dinero

Testimonio clave sacude a Camila Flores: Extrabajadora sin contrato revela polémico manejo de dinero

VIDEO | ¡VUELVEN AL MONUMENTAL! Michelle Acevedo y la opción de volver al estadio monumental
Esto debe pagar Colo Colo si quiere quedarse con Álvaro Madrid

VIDEO | ¡LA COMPETENCIA NO PARA! Álvaro Madrid habla del apretado calendario de la temporada
El sueño que quedó truncado: Estudiante del Inacap murió electrocutado a tan solo días de su cumpleaños

El sueño que quedó truncado: Estudiante del Inacap murió electrocutado a tan solo días de su cumpleaños

Un violento y dramático incidente ocurrido en el sector Pichingal, en la comuna de Molina, región del Maule, terminó con un niño con lesiones de carácter grave luego de ser atacado por un grupo de perros durante la jornada de este jueves.

De acuerdo con los primeros antecedentes, recogidos por ADN Radio, el pequeño iba caminando por el sector cuando de pronto fue atacado por la jauría. Mas tarde, fue encontrado en una acequia con varias lesiones por mordeduras en su cuerpo.

Luego del incidente, un testigo que estaba en las inmediaciones acudió en su auxilio de inmediato. Posteriormente, equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencias lo estabilizaron y gestionaron su traslado hasta el Hospital de Curicó para su atención.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Debido a la magnitud de las lesiones, el menor debió quedar bajo observación médica intensiva en el recinto asistencial, donde su condición fue catalogada como de extrema gravedad y su evolución se mantiene incierta.

Ahora, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si los perros que atacaron al pequeño pertenecen a alguien, la Fiscalía del Maule dejó las diligencias del caso a cargo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Te puede interesar: ¡Su madre dejó terrible relato! Niña de 10 años lucha por su vida tras brutal ataque de perros en Calera de Tango

NOTAS DESTACADAS

¡Terminaron detenidos! Sujetos protagonizaron insólita persecución en San Fernando tras robar millonario monto en... ¿Afrodisiacos?

¡Terminaron detenidos! Sujetos protagonizaron insólita persecución en San Fernando tras robar millonario monto en... ¿Afrodisiacos?
"Sorprende la porfía": Quiroz advierte uso de decretos si fracasa Ley de Reconstrucción Nacional

"Sorprende la porfía": Quiroz advierte uso de decretos si fracasa Ley de Reconstrucción Nacional

¡SONRÍEN LOS AZULES! Los jugadores que recupera de la lesión Universidad de Chile

¿FINAL DE CHAMPIONS? Hinchas reclaman alto precio en entradas para Unión La Calera vs La U
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡DEBUT TRIUNFAL! Cristián Garín supera la primera ronda del Master 1000 de Roma

¡PREOCUPANTE SITUACIÓN! Damián Pizarro sigue sin sumar minutos en Racing
Testimonio clave sacude a Camila Flores: Extrabajadora sin contrato revela polémico manejo de dinero

Testimonio clave sacude a Camila Flores: Extrabajadora sin contrato revela polémico manejo de dinero

VIDEO | ¡VUELVEN AL MONUMENTAL! Michelle Acevedo y la opción de volver al estadio monumental
Esto debe pagar Colo Colo si quiere quedarse con Álvaro Madrid

VIDEO | ¡LA COMPETENCIA NO PARA! Álvaro Madrid habla del apretado calendario de la temporada
El sueño que quedó truncado: Estudiante del Inacap murió electrocutado a tan solo días de su cumpleaños

El sueño que quedó truncado: Estudiante del Inacap murió electrocutado a tan solo días de su cumpleaños
Tras congelamiento de obras por "recorte de gastos": Asistentes de evento en el GAM acorralan a ministro de Cultura en pleno discurso

VIDEO | Tras congelamiento de obras por "recorte de gastos": Asistentes de evento en el GAM acorralan a ministro de Cultura en pleno discurso
Revelan que figura y referente de la U podría retirarse este 2026

Revelan que figura y referente de la U de Chile podría retirarse este 2026: "Se ha conversado"
Chileno da la sorpresa y es el primer clasificado a octavos de Copa Libertadores

¡Locura total!: Chileno da la sorpresa y es el primer clasificado a octavos de Copa Libertadores
El tirón de oreja de Claudio Bravo a la UC tras empate con Cruzeiro

El tirón de oreja de Claudio Bravo a la UC tras empate con Cruzeiro: "Abusó de..."
Anticipan la salida de un impensado jugador en Colo Colo

"Es la realidad": Anticipan la salida de un impensado jugador en Colo Colo
Luciano Cabral por fin podría llegar a Colo Colo por esta razón

¿Golpe al mercado?: Luciano Cabral por fin podría llegar a Colo Colo por esta razón
¡Hora de ir sacando el paraguas! Pronostican regreso de las lluvias a Chile y estas serían las zonas más afectadas

¡Hora de ir sacando el paraguas! Pronostican regreso de las lluvias a Chile y estas serían las zonas más afectadas
¿Lo apoyarías? Claudio Bravo lanza inesperada confesión política tras destaparse denuncia por corrupción en Buin

¿Lo apoyarías? Claudio Bravo lanza inesperada confesión política tras destaparse denuncia por corrupción en Buin
VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

¡EQUIPOS LISTOS! Definidos los rivales para la gran final de la UEFA Champions League