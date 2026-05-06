¡EQUIPOS LISTOS! Definidos los rivales para la gran final de la UEFA Champions League

El día de hoy se disputó la segunda semifinal vuelta del la UEFA Champions League, donde finalmente se definieron los últimos dos equipos con vida en la competencia, quienes irán por el gran trofeo esta temporada.

Es importante remarcar que esta temporada se dió un cambio total a la forma en que se disputa el torneo de clubes más grande de Europa, ya que en lugar de comenzar con la clásica fase de grupos, en su lugar se disputó una fase de liga todos contra todos, donde los primeros lugares clasificaban a la siguiente fase.

Gracias a estos ajustes en la conformación del torneo y también la inclusión de los playoffs antes de pasar a los octavos de final, se pudieron dar grandes sorpresas esta temporada en la UEFA Champions League, donde la mayor de esta fue el caso del Bodo/Glimt, quienes en su primera participación en la competición consiguieron llegar hasta los octavos de final.

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El día de hoy, se disputó la segunda semifinal vuelta de la UEFA Champions League, donde el Paris Saint Germain en condición de visitante igualó 1-1 ante el Bayern Munich, resultado que los clasifica a la gran final del torneo.

Listo el choque final

El Paris Saint Germain se enfrentará al Arsenal en la gran final de la competencia más importante de clubes en Europa, donde buscará repetir el título conseguido la temporada pasada. El duelo final se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest en Hungría.

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