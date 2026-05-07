¡PREOCUPANTE SITUACIÓN! Damián Pizarro sigue sin sumar minutos en Racing

Uno de los jugadores que ha tenido que dar la vuelta larga en su carrera es el caso de Damián Pizarro, quien en su momento fue presentado como la gran promesa del fútbol chileno, dando rápidamente el tan ansiado salto a Europa.

El delantero nacional debutó en Colo Colo, donde tras unas buenas temporadas fue visto inmediatamente desde el extranjero, donde llegó al Udinese en Italia, pero lamentablemente no sumó muchos minutos, ya que no convencía al cuerpo técnico.

Tras esto, Damián Pizarro salió al Le Havre en Francia, donde le ocurrió nuevamente lo mismo, razón por la que decidió volver a nuestro continente, específicamente al Racing de Argentina. Es aquí donde debió ponerse a punto físico y técnico con el resto de sus compañeros, antes de tener una oportunidad en el equipo.

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El día de ayer Racing perdió por 2-1 en condición de visitante ante Botafogo por una nueva fecha de la Copa Sudamericana. Fue aquí donde Damián Pizarro ni siquiera fue convocado para ser una opción durante el partido.

Las razones tras su ausencia

La poca actividad que está teniendo el delantero nacional en el cuadro argentino preocupa cada vez más y fue el mismo entrenador del equipo, Gustavo Costas, quien explica por qué está siendo cortado del plantel. "Lo que pasa es que Damián vino sin jugar hace mucho, entonces le cuesta meterse en el ritmo. Nosotros tenemos partidos cada tres días y acá te juegas la vida, además tenemos otros jugadores que los vemos mejor que él".

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