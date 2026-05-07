¿Golpe al mercado?: Luciano Cabral por fin podría llegar a Colo Colo por esta razón

La semana que viene, Colo Colo se meterá de lleno en el mercado de fichajes pensando en el segundo semestre de esta temporada, y mientras los albos meditan seriamente incorporar un nuevo mediocampista a sus filas, comienza a sonar con fuerza el nombre de una vieja obsesión: Luciano Cabral.

Efectivamente, además de un extremo, una de las prioridades de Blanco y Negro es la contratación de un volante ofensivo, y si bien en su momento se dio por cerrada la teleserie que posicionaba al ex Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, finalmente los caminos del jugador y el Cacique podrían encontrarse.

Según información publicada por En Cancha, el entrenador Fernando Ortiz, Aníbal Mosa, Jaime Pizarro y Daniel Morón tuvieron una curiosa charla informal en las instalaciones del Estadio Monumental, donde precisamente el mandamás colocolino puso sobre la mesa la opción de Cabral, a quien ya intentó fichar en 2024.

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Luciano Cabral asoma nuevamente como posible refuerzo albo.

En aquella ocasión, quien fuera estrella absoluta de Coquimbo dejó con la ganas al cuadro 'popular' y terminó poniéndose la camiseta del León de México, por supuesto con una millonaria oferta de por medio, pero tras su deslucido paso por tierras aztecas, el chileno-argentino actualmente milita en Independiente.

Luciano Cabral quiere dejar Independiente a mitad de año

Sin embargo, tras no ser considerado por el técnico Gustavo Quinteros, siendo el pasado 27 de marzo su última aparición en cancha, Luciano Cabral ya habría decidido abandonar el elenco de Avellaneda de cara al segundo semestre de la temporada, por lo que en los próximos días Colo Colo podría avanzar en la operación.

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