Tendencias | Las mejores parrillas a carbón del 2026

Las mejores parrillas a carbón del 2026

El ritual de encender el fuego y esperar a que las brasas estén en su punto exacto es algo que perdura en el tiempo. La tecnología avanza en la cocina, pero nada puede reemplazar el sabor ahumado que se logra con las parrillas a carbón. Y sin duda, este año la gama se amplía para satisfacer cualquier necesidad, desde el parrillero consagrado en busca de perfección técnica hasta el improvisado en plena naturaleza.

Maestría técnica con sistema de spiedo

Para los que consideran el asado como una ciencia, el modelo Wayu con spiedo es otro nivel. Su diseño resistente cuenta con rejillas de hierro fundido que retienen el calor mejor que las parrillas regulares de alambre. Esto crea un sellado rápido de la carne y marcas perfectas que atrapan los jugos.

Lo que hace único a este equipo es su sistema giratorio automatizado. El asador cocina trozos grandes de carne o pollo de manera uniforme, obteniendo ese dorado exterior y tierno interior que es difícil de lograr con calor estático. Además, tiene mesas laterales para manipular alimentos y termómetro en la tapa para controlar la cocción sin perder calor y lograr resultados profesionales en el patio de casa.

Innovación vertical para espacios pequeños

Vivir en un departamento o tener una terraza pequeña ya no era excusa para hacer un grandioso asado. La parrilla a carbon Arizona Mural supera esa restricción con su diseño inteligente que utiliza la verticalidad. Se fija directamente en la pared y tiene un sistema plegable para "desaparecer" cuando no se necesita.

Desplegada, proporciona una amplia superficie de cocción para su tamaño. La solución para balcones urbanos donde cada centímetro importa. Su anclaje elimina estorbos rodantes y su altura regulable permite al cocinero trabajar con ergonomía y demostrar que la falta de metros cuadrados no es excusa para renunciar al sabor a carbón.

Agilidad y clásicos reinventados

La aventura y la cocina al aire libre se unen con la Mini Parrilla Plegable. Este equipo está diseñado para la máxima portabilidad. Su forma de maletín la hace transportable en el coche o a mano para un picnic en la playa. Aunque pequeña, tiene excelente ventilación para avivar las brasas y es ideal para escapadas rápidas.

En el otro extremo de la balanza tenemos la robustez de la Chicago Black. Este modelo evoca las clásicas parrillas americanas de jardín, con cuerpo robusto y tapa profunda para ahumar o cocinar al horno. Su diseño en negro mate y detalles discretos la hacen una pieza que se adapta a cualquier jardín y que te acompañará durante años, regulando la temperatura para las sesiones de cocina más largas.

Capacidad para grandes reuniones

Cuando se trata de alimentar a una multitud, el área de trabajo es esencial. La parrilla a carbón con doble repisas laterales está pensada para manipular grandes cantidades sin desorden. Su extensa superficie de rejilla permite zonificar el fuego en directo e indirecto y cocinar distintos cortes o vegetales al mismo tiempo.

Las repisas laterales son estaciones auxiliares para tener al alcance bandejas, especias y utensilios y así evitar viajes repetitivos a la cocina. Es un equipo para el anfitrión que ama tener el control, que quiere consentir a sus invitados y que la experiencia de asar sea tan placentera como comer.