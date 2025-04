Popular tarotista abandonó a su gato y terminó funada en redes sociales: “Ya no lo quiero”

Azulita Eva, una conocida tarotista en redes sociales, se vio envuelta en una polémica que se viralizó en redes sociales. Fue acusada de arrojar a un gato dentro de un basurero, el mismo que había adoptado previamente.

El acto de la mujer no pasó desapercibido, pues una mujer la pilló y comenzó a grabarla hasta que logró que se devolviera a buscar al felino. "¿Por qué lo botaste? No lo puedes botar, tienes que ir a buscarlo, no lo puedes dejar ahí", emplazó la chica a Azulita Eva.

"Es muy malcriado. Usted no sabe, el gato me cagó y lloró toda la noche. Yo misma fui la que lo recogió de la calle porque me dio pena. Yo por buena onda, pero ya no lo quiero", intentó defenderse la tarotista con más de 62 mil seguidores en Instagram. "Tienes que darlo en adopción, sino te voy a denunciar. Yo no sé cómo hiciste eso", insistió la mujer

El incidente fue expuesto en redes sociales por la cuenta animalista de Concepción, Fundación Perrita Oveja, generando repudio entre los usuarios y provocando que se viralizaran los datos de la influencer.

Por su lado, Azulita Eva intentó dar una explicación a sus seguidores. "Que uno cometa un error sí, pero no ponen que a los minutos se enmendó, que hasta comida le fui a dejar y hasta mienten para generar odio. ¿Agonizando? ¿En la basura? Eso no es así. En fin, gracias a mis clientes y mis seguidores que me escriben tan lindo y al final mis cercanos saben cómo soy y eso es lo único que me importa", señaló la tarotista.