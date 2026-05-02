Fue dado de baja: Carabinero alcoholizado chocó, no ayudó a víctima y fingió robo de su vehículo

Un grave accidente que ocurrido este viernes en la comuna de Rancagua salpica nuevamente a Carabineros de Chile, ya que un funcionario activo colisionó con otro vehículo mientras conducía en estado de ebriedad por el sector de calle Lastarrias.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según informó Emol, tras el impacto, el uniformado huyó del lugar inmediatamente, no prestando ayuda a la víctima, quien sufrió lesiones de carácter grave que lo mantienen internado en la Clínica Fusat.

El funcionario intentó ocultar su responsabilidad acudiendo a una unidad policial para denunciar el supuesto robo de su automóvil, sin embargo, la investigación detectó rápidamente inconsistencias. Carabineros decidió expulsar al involucrado de forma inmediata por su conducta

Te puede interesar: Senador Carter se suma a críticas contra Steinert tras fracaso en sesión clave sobre Carabineros: “Se nos cae todo el relato”

"La institución enfatiza que este lamentable episodio responde a una conducta individual que contraviene profundamente los valores, principios y la doctrina que guía a los miles de hombres y mujeres que integran Carabineros de Chile", dijo a través de un comunicado la Prefectura de Carabineros Cachapoal.