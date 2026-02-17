¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes

Por: Catalina Martínez

La salida a la playa del líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, terminó generando un acalorado debate en redes sociales, luego de que un hombre intentara “funarlo” en X por su paseo veraniego. Con lo que no contaba el individuo, es que los usuarios no dejarían pasar su insólito argumento. 

Williams San Martín, adherente del Partido Republicano, es el nombre de usuario del sujeto que dio paso a la polémica. Todo tras publicar una imagen en la que se puede apreciar, aparentemente, al presidente del PC en traje de baño y con el mar de fondo. 

Lautaro Carmona ‘sufriendo los embates’ del capitalismo en Viña del Mar”, ironizó. Para su mala suerte, el hecho de si la foto era real o no pasó a segundo plano para los cibernautas. Y es que, mientras algunos aprovecharon la oportunidad para burlarse de Carmona, la mayoría optó por rechazar el argumento del usuario republicano.

Furiosas reacciones 

En poco más de una hora, la publicación acumuló casi 1000 comentarios que se dividen entre la crítica y los memes. Incluso, algunas figuras públicas se tomaron el tiempo de contestar el post. 

Las vacaciones son, en efecto, una conquista política del movimiento obrero, cuyas demandas defendió y defiende con fuerza la izquierda, convirtiéndose en ley en la década del 30″, sentenció el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, destacando además que las playas son bienes nacionales de uso público. “Es decir, INAPROPIABLES”, lanzó. 

“No lo había pensado, pero, en realidad, bañarse en el mar durante las vacaciones, desde cierto punto de vista, es algo bastante zurdo. Gracias por eso”, reflexionó después el parlamentario. Al final, recriminó al cibernauta: “Por cierto, sacarle fotos a la gente en la playa mientras se baña en el mar con su familia es de sapo miserable”.

Por otro lado, la periodista Lucía López también dejó por escrito su reproche: “Playa, bien público. Vacaciones, legales. Dos importantes conquistas de la sociedad civil y trabajadores organizados. En vez de pelear por leseras, celebremos aquellos consensos que han permitido una mejor calidad de vida para todas y todos”.

