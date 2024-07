La sorpresiva respuesta de Marcelo Bielsa tras ser consultado por la Selección Chilena: "Siempre prefiero..."

Hoy finalizan los cuartos de final de la Copa América 2024, y la eliminación de Chile continúa siendo un tema de análisis a nivel internacional. De hecho, en la previa del crucial duelo entre Uruguay y Brasil, Marcelo Bielsa fue consultado por el delicado momento de La Roja, a lo que se refirió con una particular respuesta.

Así es, el 'Loco' abordó la lamentable eliminación de la Selección Chilena en fase de grupos, aunque confesó no haber seguido al detalle su participación en el certamen: "No tuve oportunidad de ver los partidos con la profundidad que merece y es necesaria para comentar sobre la producción de un equipo".

Igualmente, el hoy entrenador de Uruguay sorprendió a todos ahondando en el cariño que le tiene a La Roja, selección que dirigió entre 2007 y 2011: "Tratándose de una selección y de un país con el que tengo mucha gratitud, siempre prefiero ser cauto, respetar los momentos, el entrenador, los futbolistas y expresarme solo lo necesario".

En otro ámbito, fue consultado por el exigente choque que se le viene a los charrúas frente a Brasil, rival que no contará con la presencia de su figura, Vinícius Júnior, algo que aparentemente no modifica en nada el esquema planificado por 'la celeste': "No creo que cambiemos la estrategia por la ausencia de Vinícius".

Además, afirmó que el extremo del Real Madrid es el mejor jugador del planeta en dicha posición, aunque tratándose de la 'verdeamarelha', ningún futbolista que tome su lugar será un oponente fácil: "Cualquiera que lo reemplace será muy difícil de neutralizar". "Esperamos hacer un buen partido", sentenció Bielsa.

