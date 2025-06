Solabarrieta destapa inaudita charla de Ricardo Gareca y el camarín de La Roja: "Los jugadores dicen…"

Continúan los ecos tras la dolorosa derrota frente a Argentina en el Estadio Nacional, y ahora fue Fernando Solabarrieta quien sacó la voz para criticar sin piedad a Ricardo Gareca, destapando un episodio que refleja contundentemente lo que ha sido el ciclo del técnico al mando de la Selección Chilena.

"Voy a ir desclasificando algunas cosas, una reunión de video, charla con videos, los jugadores dicen 'ah, va a poner un video este, por fin va a trabajar', no fue para este partido, fue para un partido muy anterior y todos medios sorprendidos", arrancó el periodista durante el programa Marca Personal de Radio La Metro.

"Llegan a la sala de videos, (Gareca) se acerca a la pantalla y dice 'bueno muchachos, íbamos a ver un video de Perú, pero la verdad que Perú no tiene muchas constantes, así que vamos a la cancha'. Suspendió la reunión de video porque no encontró las constantes de juego de Perú, te lo juro, eso es Gareca, una flojera tras otra", lanzó.

"Los jugadores me dicen, es como volver a los 80'", agregó, para luego relatar otro increíble suceso: "El otro día me comentaron, trabajo de pelota parada hace unos meses, y los jugadores preguntan (la jugada) de manera pasiva, sin defensores y dice 'ah no, tenés razón', Bocha, un caballero de 70 años: 'ponete en el primer palo'".

"Tiran un centro fuerte al primer palo y va el Bocha, el viejito, y pone la cabeza, pegó dos vueltas y al suelo, mareado y desmayado cayó al piso. Así entrena la selección, es para cagarse de la risa, me lo contaban los jugadores", remató Fernando Solabarrieta sobre Ricardo Gareca y su cuerpo técnico.

