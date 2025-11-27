“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato

Por: Catalina Martínez

Sigrid Alegría tuvo que salir al paso de la desinformación: un video falso, que le atribuía su apoyo a José Antonio Kast, comenzó a circular y la actriz decidió frenarlo de inmediato.

Se trata de una publicación que circuló principalmente en TikTok, donde se utilizó su imagen y se añadió un texto que atribuía supuestas declaraciones de la intérprete. “La actriz habla desde el fondo de su corazón y dice que la candidata Jara no la convence que su única opción es Kast”, escribieron en la publicación. 

El montaje no pasó desapercibido: Fast Check rastreó el origen del video y confirmó que Alegría jamás pronunció esas palabras. La foto usada, de hecho, viene de una entrevista en la que la actriz no menciona ni una sola línea sobre política. El post denunciado ya cuenta con casi 200 mil reproducciones en la plataforma.

Sigrid Alegría desmiente video falso 

Frente al revuelo, fue la propia actriz quien se pronunció en sus redes sociales para desmantelar la publicación falsa. De paso, aclaró su postura respecto a la candidatura del líder del Partido Republicano.

No apoyo la candidatura de Kast. Soy mujer, divorciada, artista y nací fuera de Chile, entre otras. Practico el respeto, la responsabilidad y la verdad”, expresó. “Soy todo lo que a Kast no le gusta”, aseguró. 

Sumado a eso, dejó un desafío a sus críticos en la descripción de la publicación. “Abro basurero para los kastianos. Deje evidencia de su agresividad sin consecuencias”, lanzó. 

Cabe recordar, que Sigrid Alegría ya había reportado anteriormente ataques en redes vinculados al escenario político. En diciembre de 2021, acusó a seguidores de Kast de haberla amenazado tras manifestar su apoyo al presidente Gabriel Boric.

