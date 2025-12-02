A 10 años del FIFA Gate: Sergio Jadue deja fuerte autocrítica tras protagonizar corrupción

Después de marcharse a Miami para ser testigo protegido de la investigación por el FIFA Gate, Sergio Jadue ha dado muchas apariciones públicas durante el último tiempo. Ahora, el expresidente de la ANFP volvió a romper el silencio y dejó una sorpresiva autocrítica por protagonizar corrupción.

Todo se dio en el Podcast “¿De qué lado estás?”, donde el exdirigente analizó los delitos cometidos a 10 años de haberse revelado todo. “Efectivamente, participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol”, comenzó diciendo.

Sergio Jadue reaparece con autocrítica por FIFA Gate

En ese mismo sentido, el exmandamás de la ANFP agregó que “¿estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no”.

Quizás te pueda interesar: Seguirán a su DT: los seis titulares que podrían dejar la U de Chile junto a Gustavo Álvarez

#SergioJadue #Podcast #EuropaBeat ♬ sonido original - Radio Europa Beat @europabeat Hay historias que se cuentan. Hay historias que se esconden. Y hay historias que, cuando finalmente salen a la luz… remecen a todo un país. En el debut de “DE QUÉ LADO ESTÁS?”, Sergio Jadue habla como nunca antes. Lo que dijo en esta conversación no estaba en ningún libro, en ninguna entrevista, en ningún documental. Fue directo. Fue incómodo. Fue real. ¿Va a cambiar tu opinión sobre él? ¿O va a reforzarla? Eso lo decidirás tú. ⏳ 19 de diciembre 2025 – 12 PM La verdad tiene fecha y hora. Y tú tendrás que elegir un lado. #DeQuéLadoEstás

Es más, Sergio Jadue también acusó a otros colegas por malos actos. “Vine a Estados Unidos, me hice responsable de mis actos. Más fácil era quedarme en Chile. La FIFA me sancionó (...) muchos continúan en el fútbol chileno”.

Finalmente, y a modo de conclusión, Jadue lanzó un soberbio comentario. “Hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar”, cerró.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.