Seguirán a su DT: los seis titulares que podrían dejar la U de Chile junto a Gustavo Álvarez

Jugadores saldrían de U de Chile con Gustavo Álvarez.

Por: Fabián Marambio

La tristeza y la incertidumbre se apoderó de los hinchas de U de Chile después que Gustavo Álvarez confirmara que no continuará en el club para 2026. Sin embargo, las malas noticias no quedaron ahí debido a que hay jugadores que seguirían al DT y también saldrían del club.

A pesar de no haber ganado el título de Primera División, la salida del DT culmina un ciclo de dos años que fue más bueno que malo para el club universitario, sobre todo considerando que venía peleando descenso hace algunas temporadas.

Los jugadores de saldrían de U de Chile

Según informó RedGol, Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi y Maximiliano Guerrero ya han despertado anteriormente interés desde el extranjero, lo que podría concretarse de una vez por todas a finales de este 2025.

En U de Chile se preparan para una reestructuración.
Seis titulares podrían acompañar a Álvarez en su adiós.

A ellos, también podría sumarse Leandro Fernández y Gabriel Castellón. El delantero deberá convencer al nuevo entrenador después de un irregular 2025, mientras que el arquero podría seguir a Álvarez tras tres años trabajando juntos entre Huachipato y la U.

Así las cosas, en Universidad de Chile se preparan para vivir una verdadera reestructuración tras la salida de Gustavo Álvarez. Su relación con Azul Azul no da para más y, por lo mismo, el estratega decidió poner fin a su estadía a pesar de mantener un año más de contrato vigente.

