¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia

La pesadilla veraniega de los chilenos se ha manifestado una vez más. Y es que, ante un aumento en la presencia de la Fragata Portuguesa (Physalia physalis) en las cosas, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso dejó una serie de recomendaciones ante posibles picaduras.

Frente al creciente avistamiento de la tóxica medusa, el organismo decretó la prohibición de baño y de actividades recreativas en tres playas tres playas de la región: Algarrobo (El Canelo, Canelillo, y Algarrobo Norte), El Quisco (El Corsario, Punta de Tralca) y Concón (Playa Amarilla), según detalló La Tercera.

Según informó la autoridad sanitaria, la picadura provoca un dolor intenso, comparable a una quemadura, y puede derivar en complicaciones respiratorias e incluso en un paro cardíaco.

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa?

Mediante sus redes sociales, el seremi de Salud de Valparaíso entregó una serie de recomendaciones para actuar frente a una picadura de esta medusa, advirtiendo que:

Lavar inmediatamente la zona afectada con agua de mar y retirar restos de tentáculos, en caso de ser visibles, raspando con un objeto similar a una cédula de identidad.

y retirar restos de tentáculos, en caso de ser visibles, raspando con un objeto similar a una cédula de identidad. No aplicar agua potable, alcohol, limón ni otros productos caseros , ya que pueden empeorar la lesión.

, ya que pueden empeorar la lesión. No frotar ni raspar la piel con arena o toallas.

con arena o toallas. Si el dolor o los síntomas continúan, acude a la red asistencial .

. Ante dudas, llama a Salud Responde al 600 360 7777.

¿Cómo la reconozco?

Esta peligrosa medusa se distingue por contar con un flotador de aproximadamente 20 centímetros y tentáculos que pueden extenderse hasta 20 metros, en cuyos tejidos se concentran más de un millón de elementos urticantes por cada centímetro cuadrado.

¡Recuerda! Ante la detección de esta medusa, las autoridades llaman a no bañarse ni jugar en el agua. Además, recalcan que no debe ser manipulada, ni en el mar ni en la orilla, debido a que su picadura mantiene su efecto tóxico incluso estando muerta.

