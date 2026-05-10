Se investiga monto millonario: Justicia dicta arraigo nacional contra senador por presunto fraude al fisco

La justicia investiga nuevamente a un miembro del Congreso Nacional por eventual fraude al fisco y decidió avanzar respecto a las medidas cautelares del caso. Se trata del senador y ex diputado Miguel Ángel Calisto (DC), reformalizado por el Ministerio Público quedando con arraigo nacional.

Según señaló Poder Judicial (PJ), el representante de la Región de Aysén es investigado por ser parte de un mecanismo para defraudar al Estado entre 2018 y 2022. En esa línea, el magistrado Mario Devaud acogió la solicitud del Ministerio Público y agregó la prohibición de comunicarse con otros coimputados.

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"Mientras ejercía como diputado por el distrito 27, se habría concertado con los imputados Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos de manera fraudulenta desde la Cámara de Diputados", dice el comunicado del PJ. Todo mediante contratos de asesorías parlamentarias no ejecutadas.

De ese modo Miguel Ángel Calisto habría recibido $105.554.697 provenientes del Fisco. Dinero que según la investigación, habría llegado a Carla Graf Toledo por asesorías que "no habría desarrollado".

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El ente persecutor sostiene que parte de estos fondos beneficiaron directamente al senador y a otros colaboradores vinculados a actividades políticas. Entre los involucrados también figura un sujeto acusado como encubridor, quien habría recibido montos superiores a los 35 millones de pesos.

Debido a la complejidad del caso, el tribunal decidió ampliar el plazo de la investigación por 60 días adicionales.

La situación se vuelve particular debido a los últimos casos de corrupción que han envuelto al Congreso Nacional. Tal ha sido el caso de la prisión preventiva contra Joaquín Lavín León y la investigación en contra de la senadora Camila Flores.