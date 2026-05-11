Histórico de la U pierde la paciencia y fulmina a Juan Martín Lucero: "Futbolísticamente mediocre"

Cuando Universidad de Chile parecía venir en alza, hoy el cuadro dirigido por Fernando Gago cayó por la mínima ante Unión La Calera y comprometió seriamente sus chances de seguir avanzando en la Copa de la Liga, y un histórico del club perdió la paciencia y le dedicó la peor de las críticas a Juan Martín Lucero desde su arribo al club.

Hablamos de Francisco Las Heras, otrora mediocampista del 'Romántico Viajero' que, a través de su cuenta personal de X, recriminó sin piedad alguna la caída a manos del elenco cementero: "Todo lo bueno que había mostrado la U en partidos anteriores, lo echó por la borda con este partido".

Sin embargo, la molestia del integrante del Ballet Azul tiene un gran protagonista en el plantel laico, y es que le dejó caer toda su furia al que llegó al Centro Deportivo Azul con el cartel de goleador que tanto anhelaban: "La verdad es que no sé si se me atravesó Juan Martín Lucero, pero no le veo nada de nada".

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La verdad es que no sé si se me atravesó Lucero, pero no le veo nada de nada. Futbolísticamente mediocre,en ataque cabezazos nada, oportunismo tampoco. creo lo único que lo salva es que no hay un hombre que haga jugar a los que están arriba. De verdad uno esperaría que mejorara May 10, 2026

Las Heras se cansó del nivel de Lucero en la U

"Futbolísticamente mediocre, en ataque cabezazos y nada más, oportunismo tampoco. Creo que lo único que lo salva es que no hay un hombre que haga jugar a los que están arriba. De verdad uno esperaría que mejorara", profundizó entre sus publicaciones sobre el cuestionado atacante.

Y por si no era suficiente, Las Heras enfatizó en una jugada donde precisamente el 'Gato' podría haber cambiado el resultado: "La guinda para la torta. Lucero, que casi no ha tocado la pelota, queda en una posición inmejorable para anotar de cabeza, casi en área chica, eleva y pierde la ocasión del empate".

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