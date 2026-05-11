Histórico de la U pierde la paciencia y fulmina a Juan Martín Lucero: "Futbolísticamente mediocre"

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Por: Kevin Vejar

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Cuando Universidad de Chile parecía venir en alza, hoy el cuadro dirigido por Fernando Gago cayó por la mínima ante Unión La Calera y comprometió seriamente sus chances de seguir avanzando en la Copa de la Liga, y un histórico del club perdió la paciencia y le dedicó la peor de las críticas a Juan Martín Lucero desde su arribo al club.

Hablamos de Francisco Las Heras, otrora mediocampista del 'Romántico Viajero' que, a través de su cuenta personal de X, recriminó sin piedad alguna la caída a manos del elenco cementero: "Todo lo bueno que había mostrado la U en partidos anteriores, lo echó por la borda con este partido".

Sin embargo, la molestia del integrante del Ballet Azul tiene un gran protagonista en el plantel laico, y es que le dejó caer toda su furia al que llegó al Centro Deportivo Azul con el cartel de goleador que tanto anhelaban: "La verdad es que no sé si se me atravesó Juan Martín Lucero, pero no le veo nada de nada".

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Las Heras se cansó del nivel de Lucero en la U

"Futbolísticamente mediocre, en ataque cabezazos y nada más, oportunismo tampoco. Creo que lo único que lo salva es que no hay un hombre que haga jugar a los que están arriba. De verdad uno esperaría que mejorara", profundizó entre sus publicaciones sobre el cuestionado atacante.

Y por si no era suficiente, Las Heras enfatizó en una jugada donde precisamente el 'Gato' podría haber cambiado el resultado: "La guinda para la torta. Lucero, que casi no ha tocado la pelota, queda en una posición inmejorable para anotar de cabeza, casi en área chica, eleva y pierde la ocasión del empate".

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