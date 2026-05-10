VIDEO | Infernal golazo de Esteban Pavez le da agónico empate a Alianza Lima en el Clásico

Como bien es sabido, Esteban Pavez abandonó Colo Colo esta temporada luego de vivir un verdadero calvario y se embarcó en una aventura junto a Alianza Lima, decisión que significó todo un renacer para el volante, que ahora se lució con un agónico golazo para darle el empate a su equipo en el Clásico de Perú.

En un compromiso válido por la jornada 14 del campeonato peruano, los 'íntimos' caían por la mínima frente a Sporting Cristal, pero en los descuentos, cuando se cumplían 3 minutos de agregado, apareció el 'Huesi', que tras un rebote de la defensa rival, recibió el pase de un compañero fuera del área y sorprendió al arquero con un disparo inatajable.

Tras vestirse de héroe en Matute, el mediocampista conversó con L1 Max, donde pidió cautela pese al liderato de su equipo: "Vamos partido a partido, paso a paso, porque este es un torneo bastante largo. Nosotros todavía no nos creemos campeones de nada, sabemos que cada partido es una final y los jugamos así".

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🔵🇵🇪🇨🇱 Así fue el GOLAZO de ESTEBAN PAVEZ a Sporting Cristal para el 1-1 de Alianza Lima a los 92 MINUTOS pic.twitter.com/dmljw6VGP8 May 10, 2026

Esteban Pavez no queda conforme pese a su gol

En esa línea, reconoció su felicidad por la anotación, pero expuso que el empate no es suficiente: "Siento mucha alegría porque venía buscando el gol. A mis compañeros les decía que me dejaran una ahí atrás, estaba con mucha confianza. Estoy contento por el tanto, pero nosotros queríamos los tres puntos".

"Lo intentamos los 90 minutos. Fue un duelo muy complicado porque ellos tienen buenos jugadores y supieron salir jugando, especialmente en el primer tiempo. En el segundo, anotaron un buen gol, también por una desconcentración nuestra, hay que seguir trabajando. Pero este equipo se entrega al máximo en la semana y en la cancha", sentenció Esteban Pavez.

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