Bancada PPD condenó amenazas de muerte contra diputado que advirtió un "tsunami de indicaciones" por megarreforma

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Por: Paula Osorio

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La bancada de diputados PPD-Independientes denunció una grave campaña de hostigamiento contra el parlamentario Jaime Araya (IND). Según un comunicado oficial, el legislador ha recibido amenazas de muerte a través de sus redes sociales y teléfono personal.

Esta situación llegó luego de que el congresista emitiera polémicas declaraciones en un episodio del podcast "Provócame", respecto a la "megarreforma" del Ejecutivo. Ahí advirtió con accionar un "tsunami de indicaciones" contra el proyecto.

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Frente a esto, PPD e independientes señalaron un "profundo rechazo y condena por la campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte" en contra de Araya. Asimismo enfatizaron en que "en política no todo está permitido".

"En democracia existen diferencias y desacuerdos (...) sin embargo, otra cosa muy distinta es que sectores de la derecha y extrema derecha se orquesten para atacarlo", criticó la misiva.

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El comunicado también señala que "esta sobrerreacción solo se entiende por la desesperación que existe ante un mal proyecto". Finalmente reiteraron que el proyecto es "ampliamente desacreditado" por la ciudadanía y organismos técnicos.

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