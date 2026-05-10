Fernando Gago liquida el arbitraje tras derrota de la U ante Unión La Calera: "Permitió no..."

Fernando Gago liquida el arbitraje tras derrota de la U ante Unión La Calera

Por: Kevin Vejar

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Universidad de Chile sufrió una dura derrota a manos de Unión La Calera y, de momento, está quedando eliminada en el Grupo D de la Copa de la Liga, panorama que desató la furia del técnico Fernando Gago, que tras el encuentro, no se guardó nada y expresó públicamente su molestia con el árbitro Cristián Garay.

Fue en diálogo con TNT Sports que el DT analizó el triunfo cementero: "Perdimos duelos individuales, eso implica que el partido se lleve a situaciones donde sabíamos lo que iba a pasar. Ellos iban a salir en transición, pero tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y llegar con más claridad al área rival".

"No fueron errores del lado colectivo o grupal, fueron más situaciones de duelos individuales que generaron que en las pérdidas se generaba esa transición. Sabíamos que iba a ser un partido difícil", agregó el estratega, que aparentemente no quedó muy conforme con la actuación de sus dirigidos.

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Fernando Gago recrimina al árbitro Cristián Garay.

Sin embargo, más allá de lo que fue el rendimiento del 'Romántico Viajero', 'Pintita' también le lanzó sus dardos al cuerpo arbitral liderado por Cristián Garay, en particular por los minutos agregados sobre el final: "Después... no se jugó. El árbitro permitió no jugar. Y que después nos quejamos del poco tiempo de juego efectivo".

"Creo que cada equipo tiene sus armas y trabaja en ello, y hay que seguir insistiendo. Pero de los ocho minutos que dieron de descuento no se jugó nada", insistió Gago, y en el cierre aseguró que no bajan los brazos para la última fecha contra Audax Italiano: "Vamos a intentar no quedar eliminados, es nuestro trabajo y para eso vamos a estar".

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