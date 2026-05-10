¡Salida inminente!: El feo desaire a Luciano Cabral en Independiente que ilusiona a Colo Colo

El presente de Luciano Cabral en Independiente parece no poder estar peor, y es que en el marco de la dura eliminación de su equipo en la liga profesional de Argentina, el volante fue víctima de un enorme desaire que no solo confirmaría su salida, sino que también desató la ilusión de quienes quieren verlo en Colo Colo.

Así es, en el marco de los playoffs trasandinos, quien fuera estrella absoluta de Coquimbo Unido hace algún tiempo hoy estuvo en el banco de suplentes en la derrota por 3-1 a manos de Rosario Central, pero lo que llamó fuertemente la atención fue la férrea postura del técnico Gustavo Quinteros respecto al chileno-argentino.

Resulta que pese al desarrollo del compromiso, en el cual habían comenzado ganando, el DT del 'Rojo' una vez más optó por no considerar a su talentoso '10' para intentar equilibrar el duelo contra Di María, Vicente Pizarro y compañía, dejándolo en el banquillo hasta el pitazo final, como ya se hizo costumbre hace un largo tiempo.

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⚽ Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente y pasó a cuartos de final. pic.twitter.com/v3kj4HOO2y May 10, 2026

Colo Colo sigue atento a Luciano Cabral

Con la derrota de hoy, ya son seis los partidos consecutivos donde Luciano Cabral no suma minutos, situación que no lo tiene nada conforme e incluso ya habría comunicado a la dirigencia su intención de abandonar el club de cara al segundo semestre, información que hizo eco en el Estadio Monumental.

Según los trascendidos, tal como ocurrió en 2024, el volante nuevamente parece generar interés en el Cacique, y el mismísimo Aníbal Mosa ya puso su nombre sobre la mesa mientras Blanco y Negro y el cuerpo técnico de Fernando Ortiz estudian alternativas para reforzar el equipo en el mercado de fichajes de junio.

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