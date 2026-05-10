¿Abandona Macul?: Daniel Morón revela el futuro de una estrella de Colo Colo

En medio de la gran temporada que está realizando Colo Colo este 2026, líder exclusivo de la Liga de Primera y puntero de su grupo en la Copa de la Liga, la dirigencia de Blanco y Negro comienza a tomar decisiones de cara al mercado de fichajes, como es la situación contractual de una de las principales figuras del plantel.

Fue Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, quien se refirió al gran presente de Joaquín Sosa, referente de la zaga colocolina en lo que va de la campaña y que se encuentra a préstamo en el club proveniente del Bologna de Italia, cesión que a mitad de año deberán evaluar de cara al futuro del jugador.

Más de un fanático se ha preguntado si el cuadro 'popular' va a retener al uruguayo, que ya se ganó un puesto como titular en el esquema de Fernando Ortiz, pero ante la preocupación, Morón dio casi por hecha su continuidad: "Joaquín tiene una situación bastante definida, en la cual el club puede estar muy tranquilo con eso".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Joaquín Sosa se quedaría en Macul para el resto de la temporada.

En esa línea, el otrora guardameta reconoció que aún no se determina la fórmula ni el posible nuevo contrato para el charrúa, pero su futuro parece férreamente ligado a la institución: "Él tiene una renovación, una posible opción de compra, extensión de contrato. Así que todas las que pudiesen ser son favorables para Colo Colo".

Daniel Morón elogia la temporada de Joaquín Sosa

Y para finalizar, Morón destacó lo que ha sido la notable adaptación de Sosa, quien en su arribo generaba dudas en los fanáticos: "Estamos muy tranquilos con eso. Es parte a veces de que se critique o no a los jugadores sin verlos muchas veces. En este caso, después de un cierto tiempo, nosotros estamos muy conformes".

Te puede interesar: Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo: "Nosotros no vamos a..."