"Me toca defender a un militar que pretende sacar a Pinochet de...": Alfredo Castro habló sobre su nuevo desafío actoral

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Por: Paula Osorio

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En medio de la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en México, el reconocido actor nacional Alfredo Castro tuvo tiempo para referirse a un nuevo desafío en su carrera actoral para ser parte de una importante cinta.

En una conversación con Radio ADN, Castro reveló detalles de su participación en la película "Impunity", un thriller político de Felipe Gálvez que aborda la detención de Augusto Pinochet en Londres.

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La producción será de carácter internacional y contará con la gran participación de figuras de Hollywood como Sebastian Stan y la actriz Ana de Armas.

"Me parece espectacular el guión y también las actrices y actores que estamos convocados. Me toca hacer un rol supe difícil, defender a un militar que pretende sacar a pinochet de londres", señaló. Igualmente manifestó su alegría por volver a trabajar con el director de "Los Colonos".

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Finalmente, el ganador de cuatro premios Platino contó que ha visto cómo la idea original de "Impunity" ha mutado hasta lo que es hoy. "He leído la quinta versión del guión y me encantó", sinceró.

Por otra parte, el intérprete se mostró crítico por los actuales recortes presupuestarios que afectan a la industria nacional y reafirmó su compromiso con la proyección internacional de la industria local.

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