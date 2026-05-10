"Lo golpearon directamente en…": Diputado Javier Olivares fue agredido en medio de actividad con club deportivo

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares, fue agredido la noche del sábado en Olmué, región de Valparaíso, mientras se encontraba en una actividad con un club deportivo de la zona.

Según informó radio Biobío, personal policial debió acudir al Club Deportivo Montevideo tras recibir un llamado del propio parlamentario. En ese sentido, el teniente de Carabineros, Víctor Conejeros, fue quien confirmó que el ataque se produjo cerca de la medianoche.

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El diputado relató a Carabineros que sujetos desconocidos lo atacaron a él y su asesor con golpes de puño y pies, por la cual los afectados debieron acudir a un centro asistencial.

FRANCO PARISI CONDENÓ AGRESIÓN A JAVIER OLIVAREZ

El excandidato presidencial Franco Parisi, se refirió a lo sucedido a través de un video donde calificó el ataque como un "acto cobarde". Asimismo detalló que Olivares recibió golpes directos en su rostro durante el confuso altercado en el club.

Junto con enfatizar en que la violencia debe ser erradicada definitivamente de la convivencia democrática en todo Chile: “Ayer Javier fue atacado cobardemente. Lo golpearon directamente en su rostro a él y a uno de sus asesores”.

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En tanto, desde el club deportivo informaron que los hechos corresponden a la acción individual de una persona y que la institución aclara que este actuar no representa los valores de sus socios, jugadores ni de las familias.

Hasta el momento, y tras la fuga de los responsables, no se reportan personas detenidas por este incidente.