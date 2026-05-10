Horrible desenlace: Incendio acabó con la vida de tres adultos mayores en San Joaquín

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Por: Paula Osorio

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Una verdadera tragedia afectó a San Joaquín durante la noche de este sábado, luego de que un violento incendio estructural cobró la vida de tres adultos mayores en un sector residencial en el sur de la Región Metropolitana.

Según informó radio Biobío, las llamas no tardaron en expandirse desde el foco inicial a otra propiedad colindante en las calles Dolores con Queriquima, lo que obligó a la movilización de alrededor de 11 carros y un centenar de voluntarios de Bomberos a eso de las 23:00 horas.

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Según los reportes, se identificó a tres adultos mayores de 90, 89 y 84 años fallecidos, quienes no lograron evacuar a tiempo el domicilio. En contraste, dos sobrevivientes consiguieron salir de la estructura, aunque presentan diversas lesiones producto de la exposición al calor y humo.

Cristián Villablanca, Teniente de ronda de la prefectura Santiago Sur, añadió que "el material ligero que se encontraba en el domicilio afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio".

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Desde Bomberos informaron que se encuentran trabajando para determinar el origen de esta terrible tragedia que enluta a los vecinos de San Joaquín.

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