¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones

Una vez más, y al más puro estilo de Cantinflas, el candidato republicano, José Antonio Kast, se deshizo en evasivas a la hora de profundizar respecto a cómo llevará a cabo algunos de los puntos de su programa de gobierno.

En medio del ciclo de seminarios Presidenciales 2025 Clapes-UC, el abanderado fue consultado nuevamente sobre su propuesta que pretende un recorte fiscal de 6000 millones de dólares en un año y medio.

“Me podrán juzgar a los 18 meses y ahí pídanme el cargo. Me juzgará la ciudadanía y los parlamentarios”, respondió, sin explicar. Luego indicó, sin entregar precisiones, que se contempla un ajuste de US$3000 millones mediante medidas administrativas y otros US$3000 millones por la vía del Congreso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Seguido de eso, mencionó una serie de informes que apuntan al recorte del gasto público, afirmando que ellos “nos muestran un camino y esos caminos se concretan con carácter, decisión y con un concepto clave que es el terminar con los abusos”.

Por otro lado, en cuanto al costo de su programa de gobierno, Kast no entregó una cifra y se excusó señalando que “esa es la pregunta clásica, pero a la vez la más difícil de responder porque no sabemos qué nos van a dejar, qué presupuesto nos van a dejar (…) Vamos a llegar a auditar las cuentas del Gobierno”.

Aunque en un inicio el aspirante republicano aseguró que el ordenamiento de las cuentas públicas no afectaría a las ayudas sociales, en esta ocasión reconoció que su propuesta sí incluye la reducción de ciertos programas, sin precisar cuáles.

“No voy a mencionar un programa en concreto, pero hicimos un escaneo de los 700 programas, si digo uno, se van a quedar pegado en ese único que menciono, pero hay muchos”, sentenció Kast.