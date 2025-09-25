¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones

José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía
Graves incidentes en banderazo de Universidad de Chile.

¡Tomaron cartas en el asunto! Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes por banderazo en La Serena
Giorgio Jackson y Gabriel Boric se reencontraron en Estados Unidos

“Sin Giorgio yo no estaría acá”: Así fue el emotivo reencuentro del presidente Boric y Jackson en Estados Unidos
Javier Altamirano extendería su futuro en Universidad de Chile.

¡Grandes noticias! Universidad de Chile toma una importante decisión con Javier Altamirano
Nueva polémica en la Segunda División del fútbol chileno.

¡Polémica total! ACHS negó cobertura a jugador tras grave lesión en el fútbol chileno
Revelan brutal muerte de perrito en Puerto Montt

¡Todo era parte de un ritual satánico! El espeluznante caso de perrito que murió quemado vivo en Puerto Montt
La ANFP y La Roja miran de reojo a Pellegrini

¡Atención, cuidado!: La respuesta de la ANFP y La Roja al guiño de Manuel Pellegrini
River Plate encara con insultos al árbitro

"Hijo de p...": River Plate encara con insultos al árbitro tras eliminación ante Palmeiras en Copa Libertadores
Blanco y Negro pide renuncia de Aníbal Mosa

¡Terremoto Monumental!: Blanco y Negro destapa por qué piden renuncia de Aníbal Mosa

Una vez más, y al más puro estilo de Cantinflas, el candidato republicano, José Antonio Kast, se deshizo en evasivas a la hora de profundizar respecto a cómo llevará a cabo algunos de los puntos de su programa de gobierno. 

En medio del ciclo de seminarios Presidenciales 2025 Clapes-UC, el abanderado fue consultado nuevamente sobre su propuesta que pretende un recorte fiscal de 6000 millones de dólares en un año y medio

Me podrán juzgar a los 18 meses y ahí pídanme el cargo. Me juzgará la ciudadanía y los parlamentarios”, respondió, sin explicar. Luego indicó, sin entregar precisiones, que se contempla un ajuste de US$3000 millones mediante medidas administrativas y otros US$3000 millones por la vía del Congreso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Seguido de eso, mencionó una serie de informes que apuntan al recorte del gasto público, afirmando que ellos “nos muestran un camino y esos caminos se concretan con carácter, decisión y con un concepto clave que es el terminar con los abusos”.

Por otro lado, en cuanto al costo de su programa de gobierno, Kast no entregó una cifra y se excusó señalando que “esa es la pregunta clásica, pero a la vez la más difícil de responder porque no sabemos qué nos van a dejar, qué presupuesto nos van a dejar (…) Vamos a llegar a auditar las cuentas del Gobierno”.

Aunque en un inicio el aspirante republicano aseguró que el ordenamiento de las cuentas públicas no afectaría a las ayudas sociales, en esta ocasión reconoció que su propuesta sí incluye la reducción de ciertos programas, sin precisar cuáles.

No voy a mencionar un programa en concreto, pero hicimos un escaneo de los 700 programas, si digo uno, se van a quedar pegado en ese único que menciono, pero hay muchos”, sentenció Kast.

NOTAS DESTACADAS

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía
Graves incidentes en banderazo de Universidad de Chile.

¡Tomaron cartas en el asunto! Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes por banderazo en La Serena
Giorgio Jackson y Gabriel Boric se reencontraron en Estados Unidos

“Sin Giorgio yo no estaría acá”: Así fue el emotivo reencuentro del presidente Boric y Jackson en Estados Unidos
Javier Altamirano extendería su futuro en Universidad de Chile.

¡Grandes noticias! Universidad de Chile toma una importante decisión con Javier Altamirano
Nueva polémica en la Segunda División del fútbol chileno.

¡Polémica total! ACHS negó cobertura a jugador tras grave lesión en el fútbol chileno
Revelan brutal muerte de perrito en Puerto Montt

¡Todo era parte de un ritual satánico! El espeluznante caso de perrito que murió quemado vivo en Puerto Montt
La ANFP y La Roja miran de reojo a Pellegrini

¡Atención, cuidado!: La respuesta de la ANFP y La Roja al guiño de Manuel Pellegrini
River Plate encara con insultos al árbitro

"Hijo de p...": River Plate encara con insultos al árbitro tras eliminación ante Palmeiras en Copa Libertadores
Blanco y Negro pide renuncia de Aníbal Mosa

¡Terremoto Monumental!: Blanco y Negro destapa por qué piden renuncia de Aníbal Mosa
José Antonio Kast

José Antonio Kast y Soledad Onetto protagonizan tenso cruce en seminario: "...júzgueme y pídame el cargo”
Alejandro Tabilo cae ante Zizou Bergs

ATP 500 de Tokio: Alejandro Tabilo cae ante Zizou Bergs y pierde oportunidad única
Alcaldesa de La Serena contra la U por incendio

Alcaldesa de La Serena toma drástica medida contra la U por incendio en banderazo: "Que se haga cargo"
José Antonio Kast

Jubilado encaró a adherentes de Kast que repartían panfletos en la calle: “Todos los derechos sociales...”
Valparaíso

Padre de joven desaparecido tras piquero en Valparaíso hizo desesperado llamado: “He buscado por todos lados”
Universidad de Chile busca reducir los castigos de la Conmebol.

¡No están conformes! Universidad de Chile apelará a los castigos impuestos por Conmebol
Colo Colo recupera a uno de sus titulares.

¡Una buen a noticia! Colo Colo recupera a importante jugador para enfrentar a Iquique
exestrella de Nickelodeon captado en la calle

¡Intentaron ayudarlo! Recordada estrella infantil de Nickelodeon se encuentra en situación de calle
Universidad de Chile ya tendría salidas para este 2026.

¡Se vienen grandes cambios! Universidad de Chile le diría adiós a cuatro titulares en 2026
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

¿Le funcionará? La gran novedad que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo