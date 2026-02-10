San Valentín 2026: Cómo comprar online de forma segura y evitar estafas de último minuto

San Valentín

Por: Paula Osorio

El comercio electrónico se ha consolidado como el mejor aliado para quienes buscan el regalo perfecto este 14 de febrero. La comodidad de recibir un paquete en la puerta de casa ha transformado la experiencia de San Valentín, pero el aumento del flujo digital también atrae a los ciberdelincuentes.

Para que este Día del Amor no se convierta en un dolor de cabeza financiero, la Asociación Gremial Marcas del Retail entrega consejos clave para navegar con confianza en las plataformas de e-commerce este 2026.

El peligro de las "ofertas imposibles"

Uno de los ganchos más comunes en estas fechas son los descuentos excesivos en productos de alta demanda (como perfumes, tecnología o joyería). Según Gonzalo Errázuriz, gerente general de Marcas del Retail, la clave es el escepticismo saludable: "Ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad suelen ser una señal de alerta", afirma.

5 Claves para una compra digital segura

Para proteger tu información personal y bancaria, sigue este checklist antes de hacer clic en "pagar":

  1. Ingreso Directo: No utilices enlaces que lleguen por WhatsApp, SMS o correos sospechosos. Escribe tú mismo la URL oficial de la marca en el navegador.
  2. Apps Oficiales: Si compras desde el celular, descarga las aplicaciones solo de tiendas autorizadas (App Store o Google Play).
  3. Redes Seguras: Evita realizar transacciones bancarias conectado a redes Wi-Fi públicas (mall, cafeterías o plazas), ya que tus datos pueden ser interceptados fácilmente.
  4. Cuidado con los Datos: No almacenes los números de tus tarjetas en dispositivos compartidos.
  5. Monitoreo Activo: Revisa tu app bancaria tras la compra para confirmar que el cargo sea el correcto.

¿Por qué elegir el comercio establecido?

Más allá del precio, la gran diferencia entre el comercio formal y el informal radica en la posventa. Comprar en tiendas oficiales garantiza:

  • Respaldo y Garantía: Derecho a cambio o devolución si el producto llega fallado.
  • Seguridad de Datos: Protocolos de encriptación que protegen tu tarjeta de crédito.
  • Cumplimiento en la Entrega: Mayor certeza de que el regalo llegará antes del 14 de febrero.

"El desafío está en hacer las compras digitales de manera informada, confiando en marcas establecidas y tomando resguardos básicos para evitar fraudes", destaca Errázuriz.

Tips de último minuto para este 14 de febrero:

Si aún no compras tu regalo, verifica los tiempos de despacho "Express" que ofrecen las grandes marcas este 2026. Muchas empresas de retail han optimizado su logística para entregar en menos de 24 horas dentro de la Región Metropolitana.

