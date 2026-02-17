Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo

Salomón Rodríguez llegó a Colo Colo como promesa con el objetivo de consolidarse, pero después de muchas oportunidades terminó siendo un verdadero fracaso. Por lo mismo los albos lo enviaron a préstamo al Montevideo City Torque de Uruguay, equipo donde se lució anotando un verdadero golazo digno del Premio Puskás.

El fútbol uruguayo ya arrancó y suman dos partidos, aunque el equipo de Rodríguez no ha logrado ganar aún. En su último partido igualaron 2-2 ante el Juventud, marcador en el que el ex Colo Colo fue fundamental ya que anotó el tanto del empate en los minutos finales.

El golazo de Salomón Rodríguez en Uruguay

Cuando el marcador estaba 1-2 en contra del Montevideo City Torque, Salomón Rodríguez aprovechó un córner para despacharse una chilena que hizo levantar de sus asientos a todos los hinchas que estaban presenciando el encuentro en el estadio.

¡EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS!



Rodríguez y una IMPRESIONANTE pirueta para el 2-2 definitivo de City Torque frente a Juventud. #LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/7TGSzeMDea February 17, 2026

Con este gol se frotan las manos en Colo Colo, pues la intensión de la dirigencia es que el charrúa de 26 años revalorice su carrera a punta de goles para despertar el interés de nuevos equipos. Destacar que Rodríguez está a préstamo en Uruguay y debe retornar al Estadio Monumental a final de temporada, escenario donde deberá ver cómo se resuelve su futuro.

