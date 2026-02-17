Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo

Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Por: Fabián Marambio

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

Salomón Rodríguez llegó a Colo Colo como promesa con el objetivo de consolidarse, pero después de muchas oportunidades terminó siendo un verdadero fracaso. Por lo mismo los albos lo enviaron a préstamo al Montevideo City Torque de Uruguay, equipo donde se lució anotando un verdadero golazo digno del Premio Puskás.

El fútbol uruguayo ya arrancó y suman dos partidos, aunque el equipo de Rodríguez no ha logrado ganar aún. En su último partido igualaron 2-2 ante el Juventud, marcador en el que el ex Colo Colo fue fundamental ya que anotó el tanto del empate en los minutos finales.

El golazo de Salomón Rodríguez en Uruguay

Cuando el marcador estaba 1-2 en contra del Montevideo City Torque, Salomón Rodríguez aprovechó un córner para despacharse una chilena que hizo levantar de sus asientos a todos los hinchas que estaban presenciando el encuentro en el estadio.

Con este gol se frotan las manos en Colo Colo, pues la intensión de la dirigencia es que el charrúa de 26 años revalorice su carrera a punta de goles para despertar el interés de nuevos equipos. Destacar que Rodríguez está a préstamo en Uruguay y debe retornar al Estadio Monumental a final de temporada, escenario donde deberá ver cómo se resuelve su futuro.

La temporada recién inicia en el fútbol uruguayo, pero Salomón Rodríguez ya está haciendo de las suyas. A pesar de que se equipo no ha cosechado los mejores resultados, el delantero de 26 años ya ha comenzado a afianzarse como titular a punta de golazos. Ahora la misión es mantener un rendimiento equilibrado a lo largo de la temporada para volver a ser aquel jugador por el que el Cacique pagó una millonada.

