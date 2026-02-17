VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  

El deplorable estado del Estadio Nacional.

Por: Fabián Marambio

En U de Chile están preocupados por el mal momento del equipo y, además, por el próximo partido que deberán sortear ante Deportes Limache. Los azules serán locales en un Estadio Nacional que no está en las mejores condiciones después de los conciertos de Tini y Chayanne, lo que complica aún más el panorama.

El debate lo encendió La Voz Azul, medio partidario que accedió de manera inédita al interior del recinto de Ñuñoa para evidenciar el estado del terreno de juego tras los eventos musicales. En el registro se puede apreciar un notorio desgaste del césped producto de los escenarios y la maquinaria pesada utilizada.

El plan para recuperar el Estadio Nacional

Por lo mismo, desde el Instituto Nacional del Deporte y la productora a cargo de los conciertos ya idearon un plan. Hasta el día jueves ejecutarán medidas para nivelar los sectores más desgastados, aireación el suelo y un tratamiento para recuperar la carpeta vegetal.

Este plan de recuperación apunta a que el viernes y sábado el terreno de juego esté en una fase de reposo después de las intervenciones, lo que ayudaría a que el domingo se encuentre en mejores condiciones para albergar el importante partido de la U ante el puntero de la Liga de Primera.

¿Cuándo juega la U vs Deportes Limache?

El partido entre azules y limachinos está agendado para este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas y será fundamental para ambos clubes. Por un lado, la U necesita ganar de manera urgente para enmendar el mal inicio de torneo, mientras que Limache buscará tres puntos que lo afirmen en la cima de la tabla de posiciones.

