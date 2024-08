Rodrigo Sepúlveda se lanza con todo en contra de eléctricas tras cortes de luz

Para Mega Noticias Alerta, el periodista Rodrigo Sepúlveda lanzó una potente crítica en contra de las eléctricas tras el corte masivo de luz en la Región Metropolitana producto del temporal que afectó a la ciudad durante la semana pasada. Incluso Enel confirmó que hay más de 300 mil hogares sin suministro eléctrico.

Además la compañía señaló que el suministro se podría reponer entre el martes y miércoles de esta semana. En el noticiero Sepúlveda mencionó que pareciera que a las empresas “es como que no les importa nada” para luego criticar el servicio que ha entregado esta empresa y cómo le han respondido a quienes no tienen luz.

¿Qué dijo Rodrigo Sepúlveda?

“Tengo un gran amigo que vive en Pudahuel, no tiene luz y que llama y llama y llama por teléfono. No sé si a usted le pasa lo mismo” partido diciendo Sepúlveda en su minuto de confianza. Sobre la misma también añadió que “y no lo atienden y que le dicen sí, esperen 1 segundo, y que le terminan cortando y que termina llamando 5 o 6 veces y le cortan el teléfono y le cortan y no hay respuesta”.

"Es como que no les importara nada. Es como que existe el call Center para recibir llamadas pero nada. Te dejan esperando y eso es una vergüenza” complementó sobre la deficiencia en el servicio al cliente. Además señaló que llegó al país luego de sus vacaciones y que debió cargar su celular en el aeropuerto.

