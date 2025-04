¡Le aconsejó ubicarse! Rodrigo Herrera y el “mundo paralelo” de Rodolfo Carter

¿Rodolfo Carter estará viviendo en una realidad alternativa? Al menos, así lo dio a entender el periodista Rodrigo Herrera, quien reaccionó a las recientes y comentadas declaraciones del ex alcalde de La Florida.

“Pertenezco a la derecha alemana”, afirmó Carter en entrevista con CNN Chile, donde fue consultado sobre su espectro político. Frente a estos dichos, Herrera no tardó en dar su más sincera apreciación. “Lamentablemente, ya hay evidencia concreta de que Rodolfo Carter está viviendo en un mundo paralelo”, comentó en La Voz de los que Sobran.

“El se cree con un poder que no tiene y cree que tiene potencial para cargos en los que no está calificado”, sentenció el periodista. “Si Rodolfo Carter va a Alemania, si va Berlín y entra a los partidos de la derecha, no creo que pase del acceso principal. Sobre todo la ultraderecha alemana, porque es profundamente racista”, agregó.

“Rodolfo Carter, lo siento, pero tú eres de raza latina, igual que yo y que la Ale (Valle). Eres tan moreno como yo, entonces no te aceptarían en la derecha alemana”, continuó el periodista.

Para rematar la feroz bajada a tierra de Herrera al ex jefe comunal, le recordó que “estamos en Chile, por lo tanto, trata de ubicarte en un espectro que nos importe a nosotros, no esa perspectiva aspiracional ridícula que te hace quedar en un punto en el que la gente no te puede tomar en serio”.