La respuesta de Rodolfo Carter a ninguneo de Evelyn Matthei: “Esos comentarios hablan más de la alcaldesa que de mi” 

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, no dejó pasar la ocasión y respondió al ninguneo de Evelyn Matthei. La polémica comenzó el pasado jueves, durante una transmisión de radio Infinita. Ahí, la jefa comunal de Providencia aseguró que al edil “no lo ve” despertando interés en la ciudadanía, en su inminente carrera a La Moneda.

“A mí me ha pasado muchas veces que he llevado a un candidato a diputado o alcalde, que yo creía que iba a prender. Por lo menos (a Carter) por ahora no lo veo prendiendo”, explicó.

Rodolfo Carter responde

Cuando se le consultó sobre los dichos de Matthei, Carter afirmó que “la alcaldesa ha tenido una muy mala semana con el gobierno. Ha sido una muy mala semana para ella, y nosotros le hemos apoyado públicamente, porque creemos que, efectivamente, el problema del narcotráfico es algo que hay que derrocar”.

“La vamos a seguir apoyando públicamente, a pesar de esta reacción tan impropia que acaba de tener, porque lo único que le importa a los chilenos es que derrotemos la delincuencia”, agregó.



"Más que prender, hay que aprender. Y hay personas que no aprenden que la política se hace sumando y no restando, que la política se hace sumando y no ninguneando. Por eso la vamos a seguir apoyando”, aclaró. “Lamentablemente, esos comentarios hablan más de la alcaldesa que de mí”, sentenció finalmente.