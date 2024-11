Aún duele: Diego Rivarola dispara contra todos por el fallo del Tribunal a favor de Colo Colo

La U no pudo lograr su cometido en el Tribunal de Disciplina tras denunciar a Colo Colo y finalmente todo quedó en nada. Sin embargo, esta situación aún sigue siendo temas en algunas figuras azules que no han superado por completo el tema.

Es el caso de Diego Rivarola, quien afirmó que "claramente, no iba a pasar (descuento de puntos para los albos). No sé si era por insuficiencia de pruebas, porque eso es muy debatible. Se hizo algo, a lo mejor no se cumplió con la regla para una penalización, pero se hizo lo que todos sabemos que se hizo".

En ese sentido, agregó que "algunos lo quieran disfrazar es otro tema… Acá no entra lo moral a lo reglamentario. Ante eso, no hay mucho que discutir. No hay que ser hipócrita (...) Hay muchos que no se animan a decir la verdad porque son hipócritas. Todos sabemos lo que pasó".

Rivarola no quedó nada conforme con el fallo del Tribunal.

Finalmente, el ídolo de la U siguió cargando con todo. "¿Quién iba a esperar que a un cuadro grande le iban a sacar dos o tres puntos a falta de una fecha a punto de salir campeón? Para ninguno de los dos lados, claramente. Hubo una oportunidad y se trató de buscar, con ciertas evidencias. Ahí entramos en el debate", afirmó.

Es así como Diego Rivarola aún no olvida el fallo del Tribuna de Disciplina que no favoreció a la U en la lucha por el título. Recordar que los azules exigían la resta de tres puntos que los favoreciera en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

