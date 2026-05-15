¿SE ALEJA DEL PRESUPUESTO? El valor de Luciano Cabral que complica a Colo Colo

Para este fin de semana y con el regreso del Campeonato Nacional, Colo Colo se medirá en condición de local ante Ñublense, el próximo domingo desde las 17:30 horas, donde espera conseguir una victoria para mantener su lugar en la cima de la tabla de posiciones.

Por otro lado, el Campeonato Nacional está llegando a la mitad de la temporada, lo que además significa que se viene el mercado de fichajes de invierno, donde los equipos ya se están preparando para reforzarse de la mejor manera posible.

Es aquí donde Colo Colo ya estaría apuntando a sus posibles refuerzos para el próximo mercado de fichajes, donde tendrían en la mira algunos jugadores del medio local y también algunos del extranjero con un viejo conocido.

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Colo Colo ya comienza a pensar en su participación en el próximo mercado de fichajes, donde si bien actualmente se ubican como el actual líder del Campeonato Nacional, tienen algunas posiciones en mente a reforzar.

¿Se aleja de Macúl?

Uno de los nombres que suena en los pasillos del estadio monumental es el de Luciano Cabral, sobre todo porque el volante nacional habría sido dejado de lado en Independiente y buscaría su salida del cuadro argentino. Pero su llegada al cacique podría complicarse debido al alto valor que piden por él, el cuál haciende a los 3.5 millones de dólares.

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