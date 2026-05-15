VIDEO | Alcalde Vodanovic destapa severa medida ante recortes fiscales: “No es una hipérbole ni metáfora”

A la lista de críticas y advertencias por eventuales consecuencias a raíz del proyecto de Reconstrucción Nacional —presentado por el Gobierno de José Antonio Kast y actualmente en tramitación parlamentaria—, se sumó ahora el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien puso sobre la mesa una drástica medida que deberá aplicar en su municipio a causa del recorte fiscal.

“Se está poniendo bajo amenaza el principal mecanismo de financiamiento municipal, lo que va a generar no sólo un desfinanciamiento total de nuestro municipio, sino también un perjuicio directo en servicios muy básicos para la vida de nuestros vecinos”, advirtió el edil en una reciente entrevista con CNN Chile.

Bajo ese contexto, afirmó: “Lo que se busca hacer con esta reforma y el impacto que va a tener en los municipios reconfigura por completo lo que hasta el día de hoy entendemos que es el rol de los municipios en Chile”, agregando que “debe ser la reforma más agresiva en términos de cuál es el rol del Estado en una sociedad”.

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Vodanovic anuncia severa medida

Y no solo eso, sino que dejó caer, cual balde de agua, un ejemplo de las consecuencias directas del recorte para su municipio: “Nosotros tenemos horarios de extensión en la atención; atendemos en las tardes-noche y atendemos los fines de semanas con recursos municipales. Si a mí me recortan 6 mil millones de pesos, a propósito de la disminución del pago de las contribuciones, no tengo manera de sostener esa política. Voy a tener que cerrar todos los centros de salud a las 3 de la tarde”.

La periodista y conductora del espacio, Mónica Rincón, estupefacta ante las declaraciones del jefe comunal, expresó: “¿Así de grave?“. A lo que Vodanovic respondió: “Una de muchas medidas. Es mucho más grave de eso. No es una hipérbole ni metáfora”.

Revisa el momento:

Alcalde de Maipú por efectos de megareforma de Kast:

->"Vamos a tener que cerrar todos los centros de salud a las 3 de la tarde"<-



Así de grave se viene la cosa, gente querida. pic.twitter.com/lDg4AwjQgP — Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) May 15, 2026

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