¿Seguirá o no seguirá en el cargo? Crece la incertidumbre en torno a Steinert y Contraloría asoma como pieza clave para su futuro

Desde el comienzo del Gobierno encabezado por José Antonio Kast, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha sido blanco de serias críticas desde la oposición. Sin embargo, ahora los cuestionamientos a su desempeño se extendieron al oficialismo, configurando un complejo panorama para la autoridad.

Y es que, según detalló BiobioChile, dentro del Ejecutivo comenzaron a surgir mayores objeciones sobre la viabilidad política de la exfiscal al mando de un ministerio que el oficialismo considera fundamental para su gestión.

Steinert en la mira

Una de las principales controversias apunta al oficio que Steinert envió el 13 de marzo, apenas instalada en el cargo, mediante el cual pidió antecedentes relacionados con funcionarios asociados al denominado caso “Clan Chen”, en Tarapacá. A raíz de ello, las miradas están puestas en las diligencias iniciadas por Contraloría, que ofició tanto a la PDI como al Ministerio de Seguridad para aclarar los alcances de esa solicitud.

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Recordemos además, que las dudas en torno a la gestión de Steinert aumentaron después de que aparecieran versiones que la relacionan con la desvinculación de Consuelo Peña de la jefatura de Inteligencia de la entidad policial. Pese a que Kast afirmó que la salida de la funcionaria obedeció a una determinación interna del alto mando de la PDI, el caso igualmente generó un costo político para la ministra, cuya posición quedó debilitada.

¿Oficialismo en crisis?

El escenario se complejiza aún más por la falta de un plan de seguridad estructurado y oficialmente presentado, a pesar de que ese tema fue uno de los pilares centrales del discurso de campaña del oficialismo. Y no solo eso, sino que su comparecencia en la Cámara de Diputadas y Diputados día atrás, terminó alimentando las críticas al interior del oficialismo, especialmente en lo relativo a su desempeño político y a la forma en que ha manejado la comunicación pública.

Frente a eso, algunas figuras de La Moneda ya considerarían que una resolución adversa de Contraloría podría facilitar una salida política para la ministra, permitiendo al oficialismo descomprimir el conflicto antes de que alcance mayores proporciones.

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