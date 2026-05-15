“No me di cuenta”: Micrero que apuñaló a estudiante entregó insólita justificación y pruebas lo terminaron acorralando

Un micrero de la ciudad de Concepción, Región del Biobío, detenido por apuñalar brutalmente a un estudiante universitario tras una discusión, entregó su particular versión de la historia… Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para aplacar las pruebas en su contra.

¿Qué pasó?

De acuerdo con lo informado por BiobioChile, el incidente ocurrió el pasado 25 de abril, cuando la víctima de 21 años abordó un bus de la línea Vía Láctea. Sin embargo, lo grave ocurrió cuando le entregó al chofer un billete de 5 mil pesos para pagar su pasaje.

“Flaco, venís pasado a marihuana ¿cómo te voy a cobrar pasaje de estudiante? Y más encima, me estás pagando con 5 mil pesos”, le habría dicho —según su relato— el furioso conductor, derivando en una pelea entre ambos. Antes de que la cosa pasara a mayores, otro pasajero pagó los $200 del estudiante de Psicología.

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Tras subir al microbús, el joven permaneció en el trayecto hasta llegar al centro de Concepción, donde el altercado volvió a producirse cuando se disponía a bajar. Fue en ese momento que el chofer lo apuñaló, causándole una perforación torácica que afectó uno de sus pulmones y una fractura en las costillas.

Así se justificó el micrero

Luego de permanecer varios días sin ser localizado, el chofer fue detenido durante la jornada del jueves. Ese mismo día compareció ante el tribunal para el control de detención y la formalización, instancia en la que expuso su versión sobre el incidente.

“El muchacho se baja de los últimos y me amenaza con algo que tenía en la mano y quebró un espejo”, contó sobre el instante en que ocurrió todo. Según su relato, restos de vidrio habrían alcanzado a su pareja y, a modo de ahuyentarlo, “simuló” que iba a agredirlo.

“No me di cuenta de que le pegué, de verdad, se lo juro. El muchacho siguió corriendo y yo seguí mi recorrido hasta Centinela”, juró el micrero. Pero sus palabras no terminaron de convencer, pues el fiscal Andrés Barahona relató que “hubo una agresión muy violenta en que un conductor persiguió en la vía pública a un pasajero” y que el trabajador “andaba con un cuchillo cocinero de 15 centímetros de largo”.

“Se bajó el conductor, lo siguió y por la espalda lo apuñaló”, sentenció Barahona al respecto. Al final, la Fiscalía imputó al conductor el cargo de homicidio frustrado y el tribunal resolvió dejarlo en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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