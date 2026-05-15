¡A UN MES DEL MUNDIAL! El gran problema de la selección de Irán con Estados Unidos

Estamos a poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, donde las naciones participantes ya están cerrando los últimos detalles para preparar a las delegaciones que los representarán en esta versión de la Copa del Mundo.

Pero en la previa de la Copa del Mundo se han estado viendo distintas polémicas, las cuáles tienen que ver con la sede principal de esta edición, Estados Unidos, quienes tienen serios problemas en la entrada a su nación.

Sumado a esto, una de las selecciones que más problemas a tenido es el caso de Irán, quienes actualmente se mantienen en un conflicto internacional con Estados Unidos, por lo que su participación en el Mundial 2026 se ha visto bastante complicada.

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A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, las polémicas no paran, sobre todo entre Irán y Estados Unidos, donde ahora la selección asiática tendría un serio problema logístico para ser parte de la Copa del Mundo de este año.

¿Sigue en duda su participación?

Esto tiene que ver con que la delegación iraní aún no obtiene sus visas para poder ingresar al país norteamericano, debido precisamente a los conflictos entre ambas naciones. Es debido a esto que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán solicitó una reunión urgente con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para solucionar este grave problema.

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