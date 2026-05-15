¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo avanza a semifinales del Challenger 175 de Valencia

Alejandro Tabilo se ilusiona con alcanzar una meta crucial de la temporada

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana, Alejandro Tabilo se mantuvo en Europa para disputar el Challenger 175 de Valencia, donde gracias a su alto ránking ATP, pasó BYE la primera ronda, por lo que ingresó directamente en la segunda ronda del torneo.

En su debut en la segunda ronda del torneo, nuestra primera raqueta nacional debió enfrentarse ante el tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic (95), a quien en poco más de una hora venció por parciales de 6-3/6-1.

Si bien gracias a esta buena victoria no avanza lugares en el ránking ATP, Alejandro Tabilo quedó a sólo una victoria de asegurar ser sembrado en Rolland Garros y así también comenzar a pavimentar un buen camino en ese Grand Slam.

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El día de hoy, Alejandro Tabilo (35) enfrentó los cuartos de final del Challenger 175 de Valencia, donde debió venir desde atrás para en casi dos horas y media de juego pudiese vencer al tenista serbio Dusan Lajovic (132) por parciales de 4-6/7-5/6-4.

Con miras al próximo Grand Slam

Gracias a este gran resultado, nuestra primera raqueta nacional ya suma 50 puntos que le permitirán escalar dos puestos en el ránking ATP, quedando en el lugar 33°. Además de esto, aseguró ser sembrado en Rolland Garros y ahora en las semifinales espera rival entre el tenista argentino Camilo Carabelli (61) y el serbio Miomir Kecmanovic (70).

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