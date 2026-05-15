¡NI SIQUIERA SERÍA EN EL PAÍS! Pablo Milad advierte que peligra localía para Copa Intercontinental

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¡Parecía batalla campal! Captan feroz pelea a combos y palos entre guardias y delincuentes en supermercado de Valparaíso

VIDEO | ¡Parecía batalla campal! Captan feroz pelea a combos y palos entre guardias y delincuentes en supermercado de Valparaíso
“Estamos desilusionados”: Alcalde Toledo asegura que millonario recorte al Sótero del Río afectará a la atención en salud pública

“Estamos desilusionados”: Alcalde Toledo asegura que millonario recorte al Sótero del Río afectará a la atención en salud pública
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

¿SE ALEJA DEL PRESUPUESTO? El valor de Luciano Cabral que complica a Colo Colo
¿Seguirá o no seguirá en el cargo? Crece la incertidumbre en torno a Steinert y Contraloría asoma como pieza clave para su futuro

¿Seguirá o no seguirá en el cargo? Crece la incertidumbre en torno a Steinert y Contraloría asoma como pieza clave para su futuro
“No me di cuenta”: Micrero que apuñaló a estudiante entregó insólita justificación y pruebas lo terminaron acorralando

“No me di cuenta”: Micrero que apuñaló a estudiante entregó insólita justificación y pruebas lo terminaron acorralando

¡A UN MES DEL MUNDIAL! El gran problema de la selección de Irán con Estados Unidos
Alejandro Tabilo se ilusiona con alcanzar una meta crucial de la temporada

¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo avanza a semifinales del Challenger 175 de Valencia
Neme dispara contra quienes criticaron su postura ante el gobierno de Kast: "El periodismo debe ser oposición al poder"

Neme dispara contra quienes criticaron su postura ante el gobierno de Kast: "El periodismo debe ser oposición al poder"
VIDEO | Alcalde Vodanovic destapa severa medida ante recortes fiscales: “No es una hipérbole ni metáfora”

VIDEO | Alcalde Vodanovic destapa severa medida ante recortes fiscales: “No es una hipérbole ni metáfora”

¡EL NUEVO JEFE! Sevilla de Sánchez y Suazo tiene un nuevo dueño tras millonaria compra

En Santiago Wanderers continúan celebrando la gran hazaña conseguida por sus jugadores sub20, quienes lograron conquistar la Copa Libertadores de la categoría luego de vencer por los lanzamientos penales en la final al poderoso Flamengo.

Esto no sólo le entrega un enorme reconocimiento a las series menores del cuadro porteño, sino que además demuestra que los equipos chilenos pueden disputar de igual a igual los torneos ante los poderosos del continente.

Pero la participación internacional de Santaigo Wanderers sub20 no termina aquí, sino que además ahora clasificó a la final de la Copa Intercontinental de la categoría, donde se enfrentará al campeón del equivalente a la Champions League de la categoría, que será el Real Madrid.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras la enorme hazaña de la sub20 de Santiago Wanderers al coronarse como los campeones de la Copa Libertadores de la categoría, ahora se medirán en la gran final de la Copa Interncontinental ante el Real Madrid, actual monarca de la Champions de la categoría.

¿No se juega en Valparaíso?

Si bien el plan es que este partido se dispute en Valparaíso en el estadio Elías Figueroa Brander, la realidad es que pueda que incluso se juegue fuera de Chile, ya que según explicó Pablo Milad, hay presiones por parte del cuadro español. "Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país. Esto lo están viendo la UEFA y la Conmebol".

También te puede interesar: ¡A UN MES DEL MUNDIAL! El gran problema de la selección de Irán con Estados Unidos

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¡Parecía batalla campal! Captan feroz pelea a combos y palos entre guardias y delincuentes en supermercado de Valparaíso

VIDEO | ¡Parecía batalla campal! Captan feroz pelea a combos y palos entre guardias y delincuentes en supermercado de Valparaíso
“Estamos desilusionados”: Alcalde Toledo asegura que millonario recorte al Sótero del Río afectará a la atención en salud pública

“Estamos desilusionados”: Alcalde Toledo asegura que millonario recorte al Sótero del Río afectará a la atención en salud pública
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

¿SE ALEJA DEL PRESUPUESTO? El valor de Luciano Cabral que complica a Colo Colo
¿Seguirá o no seguirá en el cargo? Crece la incertidumbre en torno a Steinert y Contraloría asoma como pieza clave para su futuro

¿Seguirá o no seguirá en el cargo? Crece la incertidumbre en torno a Steinert y Contraloría asoma como pieza clave para su futuro
“No me di cuenta”: Micrero que apuñaló a estudiante entregó insólita justificación y pruebas lo terminaron acorralando

“No me di cuenta”: Micrero que apuñaló a estudiante entregó insólita justificación y pruebas lo terminaron acorralando

¡A UN MES DEL MUNDIAL! El gran problema de la selección de Irán con Estados Unidos
Alejandro Tabilo se ilusiona con alcanzar una meta crucial de la temporada

¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo avanza a semifinales del Challenger 175 de Valencia
Neme dispara contra quienes criticaron su postura ante el gobierno de Kast: "El periodismo debe ser oposición al poder"

Neme dispara contra quienes criticaron su postura ante el gobierno de Kast: "El periodismo debe ser oposición al poder"
VIDEO | Alcalde Vodanovic destapa severa medida ante recortes fiscales: “No es una hipérbole ni metáfora”

VIDEO | Alcalde Vodanovic destapa severa medida ante recortes fiscales: “No es una hipérbole ni metáfora”

¡EL NUEVO JEFE! Sevilla de Sánchez y Suazo tiene un nuevo dueño tras millonaria compra
Quedó contra las cuerdas: El tajante revés judicial contra joven imputado por brutal ataque en liceo de Calama

Quedó contra las cuerdas: El tajante revés judicial contra joven imputado por brutal ataque en liceo de Calama
VIDEO | "Tan lejos vino para mentir": mujer arremete en contra Mara Sedini durante su visita a Rapa Nui

VIDEO | "Tan lejos vino para mentir": mujer arremete en contra Mara Sedini durante su visita a Rapa Nui
Omar Carabalí da importante paso para jugar el Mundial 2026 con Ecuador

¡ES OFICIAL!: Omar Carabalí da importante paso para jugar el Mundial 2026 con Ecuador
Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras

¡Se enciende el mercado!: Deportes Limache responde al interés de Colo Colo en dos de sus figuras
Avisan que figura de la U tiene pie y medio fuera del club

"No sería renovado": Avisan que figura de Universidad de Chile tiene pie y medio fuera del club
Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que había "mezcla poblaciones penales"

Kast planea "ordenar" el sistema de Punta Peuco debido a que existe una "mezcla poblaciones penales" dentro del recinto
Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC

¿Baja inminente?: Destapan compleja dolencia física que amenaza a Fernando Zampedri en la UC
Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio

Los tres clubes de la Premier League que se pelean a Darío Osorio: "Se han puesto en contacto"
"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno

"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno
Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"

Alcalde Desbordes arremete contra subsecretario de Justicia por dichos sobre Santiago 1: "Lo que hizo fue una pachotada"