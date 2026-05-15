¡NI SIQUIERA SERÍA EN EL PAÍS! Pablo Milad advierte que peligra localía para Copa Intercontinental

En Santiago Wanderers continúan celebrando la gran hazaña conseguida por sus jugadores sub20, quienes lograron conquistar la Copa Libertadores de la categoría luego de vencer por los lanzamientos penales en la final al poderoso Flamengo.

Esto no sólo le entrega un enorme reconocimiento a las series menores del cuadro porteño, sino que además demuestra que los equipos chilenos pueden disputar de igual a igual los torneos ante los poderosos del continente.

Pero la participación internacional de Santaigo Wanderers sub20 no termina aquí, sino que además ahora clasificó a la final de la Copa Intercontinental de la categoría, donde se enfrentará al campeón del equivalente a la Champions League de la categoría, que será el Real Madrid.

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Tras la enorme hazaña de la sub20 de Santiago Wanderers al coronarse como los campeones de la Copa Libertadores de la categoría, ahora se medirán en la gran final de la Copa Interncontinental ante el Real Madrid, actual monarca de la Champions de la categoría.

¿No se juega en Valparaíso?

Si bien el plan es que este partido se dispute en Valparaíso en el estadio Elías Figueroa Brander, la realidad es que pueda que incluso se juegue fuera de Chile, ya que según explicó Pablo Milad, hay presiones por parte del cuadro español. "Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país. Esto lo están viendo la UEFA y la Conmebol".

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