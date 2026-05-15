Neme dispara contra quienes criticaron su postura ante el gobierno de Kast: "El periodismo debe ser oposición al poder"

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Por: Belén Zuniga

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En un reciente episodio del matinal de Mega "Mucho Gusto", el conductor del programa, José Antonio Neme, se tomó un minuto de confianza y fiel a sus estilo contestó a quienes lo criticaron por la postura que ha tenido desde que comenzó el Gobierno de Kast. Además, hizo una declaración de principios sobre su oficio asegurando que no debe "andar sobando el cuerpo a los políticos".

La situación ocurrió en medio de una cobertura que realizó el matinal sobre un carabinero de franco que durante la mañana abatió a tiros a un asaltante que robaba a en buses RED en Recoleta. Fue ahí cuando Neme explotó y dijo: "Voy mirando el despacho y las redes sociales, pimponeando, porque encuentro que en las redes sociales también se arma un debate interesante en relación a lo que uno va dando en los matinales".

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Con el fin de defender su postura contra el poder, el periodista comentó "voy a ser majadero con el gobierno, con todo el cariño que le tengo al Presidente de la República (...) Pero el tema del orden público y la seguridad sigue siendo muy importante". Agregando que, "aunque nos quieren llevar a otra discusión, por lo tanto, hay que volver a solicitar el cumplimiendo del programa de gobierno, y en un plazo acotado”, y pidió dejar de hablar en código 'metáforas'".

El duro descargo de Neme

"Cada vez que hago una crítica al gobierno aparecen muchas personas diciendo que ‘cómo no dije nada en el gobierno anterior”, que le hice “un queque” al expresidene Boric y al Presidente Kast no le doy el beneficio del tiempo. Pero por qué ustedes creen que yo tengo que andarles sobando el cuerpo a los políticos?! ¡Por qué! ¡Me emputece!", comentó Neme.

"A mí pagan por conducir este programa y por decir lo que la gente piensa en la casa, ¡punto! Hasta ahí llega mi contrato, ¡¿me entendieron?! ¡Yo no me voy a poner acá a dar soluciones de nada", aseveró. En esa línea, comentó algo acerca de su rol como comunicador "El periodismo siempre debe ser oposición al poder, ¡siempre!, toda la vida. ¡no tenemos por qué andar diciéndoles las cosas que hacen bien!", cerró.

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