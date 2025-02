Revelan macabros detalles de la denuncia por violación en contra del diputado Pulgar: "Me tapaba en el auto"

A través de un reportaje emitido por T13 se dieron a conocer los detalles de la denuncia en contra del diputado Francisco Pulgar, tras acreditarse los delitos de violación y abusos sexuales reiterados que cometió en contra de una menor de 14 años. En concreto se expuso el testimonio de la joven y el modus operandi del político.

Cabe señalar de que el relato de la víctima fue expuesto por partes y se omitieron los detalles más crudos. Por otro lado durante la última horas Pulgar inició una huelga de hambre en la cárcel ya que acusa un trato injusto. “Yo, Juan Francisco Pulgar Castillo, activista medioambiental, Diputado de la República, actualmente desaforado y en calidad de imputado por la Justicia chilena, vengo a informar a Gendarmería de Chile, que a partir del 19 de febrero de 2025, he iniciado una huelga de hambre, atendiendo a la falta de justicia y objetividad en mi investigación por parte de la Fiscalía del Maule” aseguró.

El impactante relato de la víctima de Pulgar

“Él me escondía en el asiento trasero del auto, me tapaba, y luego íbamos a un motel, no recuerdo el nombre, solo recuerdo que habían muchos gritos de niños; todo esto ocurrió aproximadamente en diez oportunidades (...) Él me hablaba por WhatsApp y me decía que cuando nos íbamos a juntar y me reiteraba que si yo contaba le iba a pasar algo a él y a mis papás", señaló.

Todo esto comenzó el año 2014, en la comuna de San Clemente, en la región del Maule, cuando Pulgar la invitó a “a buscar un láser”. Ahí, alrededor de las 22:00 horas la subió a un vehículo y se habría detenido para supuestamente mirar las estrellas, pero en ese momento abusó de ella por primera vez. Esta cercanía es porque la niña es hija de una prima y él las visitaba regularmente, siendo conocido como “tío Panchi”.

Además, se reveló la amenaza que recibió la joven de parte de Pulgar, lo que motivó a la Fiscalía para pedir su desafuero parlamentario. “(Pulgar) La amenazó escribiéndole “Recuerda”. Esto en alusión a la vez que le mostró un arma de fuego, como advertencia. Debido a la amenaza la menor accedió al encuentro, el cual habría sido en un motel de Talca, donde se daría una nueva agresión; al igual que junio de ese mismo año. En 2019, Francisco Pulgar tanteó de nuevo el silencio de la víctima y le consultó si le había contado a alguien, pero la niña aseguró que no.

Y luego de dos años, la joven decidió presentar la denuncia ante la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI con 21 años. A la fecha, el diputado niega cada uno de los detalles expresados en el expediente.

