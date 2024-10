Cuento repetido: Guarello revela la razón por la que Thomas Gillier no juega en la UC

Thomas Gillier se estaba elevando como el gran proyecto de Universidad Católica debido a su rendimiento en el arco de los cruzados. Sin embargo, el guardameta perdió repentinamente la titularidad y Juan Cristóbal Guarello reveló ahora el motivo de su drástica marginación.

"Lo que yo supe, nadie le avisó. Un día estaba en el equipo y al otro día no estaba en el equipo. Hay un problema con Thomas Gillier, se lo quieren llevar de afuera, tiene otro representante. No es de la escudería, por eso tiene que pagar cláusula y todo, si fuera escudería estaría listo", comenzó diciendo en su programa La Hora de King Kong.

En ese mismo sentido, añadió que "tiene cuatro ofertas de España, dos de primera división y dos de segunda división. Están dispuestos a pagar 600 mil dólares, pero que se va en enero. Pero si no acepta, se va libre en junio y Católica recibe huevo".

Finalmente, el comunicador siguió agregando información del caso. "Nadie entiende por qué salió de la titularidad. Según el entrenador por un tema de experiencia, pero Gillier empezó a rendir, se ha comido goles, como todos, entonces no hay una explicación muy clara. Pero no se sabe en qué momento el diablo metió la cola, algo que no entiende el jugador", concluyó.

Es así como los representantes vuelven a ser tendencia en el fútbol chileno, lamentablemente para añadirle trabas a la carrera de un futbolista que tiene muchas condiciones y que era apuntado como uno de los grandes proyectos para el arco de la Selección Chilena.

