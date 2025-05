Revelan detalles de la declaración de Manuel Monsalve ante Fiscalía: “La frase fue ‘se nos pasó la mano’”

Durante su comparecencia ante la Fiscalía, Manuel Monsalve, quien anteriormente ocupó el cargo de subsecretario del Interior, se refirió a las denuncias de abuso sexual y violación formuladas por una asesora de su equipo.

Según una declaración detallada publicada por La Tercera, el médico señaló que, durante un período de siete meses, intercambió mensajes por WhatsApp con la denunciante. En su testimonio, afirmó que ella solía responder con emojis de corazones rojos, lo que interpretó como una muestra de interés y agrado.

“Empezamos a tener nuestras conversaciones vía WhatsApp, y desde febrero ella contesta mis mensajes con emoticones, con corazones rojos. Puede ser que una semana después de que se empezara a comunicar conmigo de manera más frecuente empezó a usar estos emoticones rojos, esto no era común”, afirmó en su declaración.

“Esto al principio no me llamó la atención, después se mantuvo como una práctica por unos cuatro o cinco meses, hasta junio aproximadamente. En junio se producen conversaciones después de las 18 horas, mis posibilidades de hablar estaban dadas después de esa hora por mis ocupaciones”, explicó.

“En mayo me empieza a compartir prácticas de carácter más personal, ya no de carácter laboral; en una de estas conversaciones ella me cuenta que vive en departamento, que vive sola, y que lo que más le gustaba hacer era sentarse en el balcón, fumar un cigarro y tomar café”, añadió el ex subsecretario.

“En este proceso de conversación surge la idea de tomarnos un café juntos y ella me dice que lo podemos hacer juntos en su balcón. A fines de junio por WhatsApp le escribo: ‘el café y el tabaco’, y ella me responde con un corazón. Posteriormente, el 15 de julio, le escribo ‘pendiente el café’, ella me responde ‘totalmente de acuerdo’”, detalló.

1 de septiembre, el beso

Monsalve también abordó ante la Fiscalía el encuentro con su asesora el 1 de septiembre de 2023 en el Costanera Center. Según el testimonio de la denunciante, este episodio marcó la primera transgresión a su intimidad, describiendo un beso inesperado que la dejó en estado de shock.

Según su declaración, aseguró que el beso fue un gesto mutuo, ocurrido en un ambiente relajado y sin relación con asuntos laborales. Además, explicó que escogió el Costanera Center para el encuentro debido a su carácter público, lo que le permitiría pasar más desapercibido entre la multitud. “Como andaba tanta gente, menos atención se me ponía”, afirmó.

También declaró que la conversación fue personal, sin temas laborales, y que ella mostró cercanía e interés. “Ella me dice que la próxima vez deberíamos juntarnos a beber vodka”, narró. Además, apuntó a un ambiente distendido y con alcohol (dos pisco sour cada uno). “Ella se me acerca un poco a mí y me dice: ‘¿Qué es lo que buscas, una relación afectiva o sexoafectiva?’“, puntualizó Monsalve.

“Nos damos un beso mutuo, no hay gesto de rechazo o resistencia. (…) Nos despedimos con un beso en la mejilla”, puntualizó Manuel Monsalve. Señaló que dicho encuentro duró unas seis horas, admitiendo que tenía interés en la denunciante. “Había construido un interés de juntarme con ella, y con ello entendí su interés. Ella es una persona joven, medianamente atractiva”, afirmó.

¿Qué pasó en el Ají Seco Místico según Manuel Monsalve?

Después del encuentro del 1 de septiembre en el Costanera Center, el ex subsecretario declaró ante la Fiscalía sobre un almuerzo en el restaurante Ají Seco Místico, el cual mencionó como su siguiente reunión con la asesora.

“Esta idea de ‘volvemos a juntar’ se retoma, aunque no se concreta por diversas razones. Una parte de estas conversaciones son vía WhatsApp”, explicó Monsalve sobre la antesala. Explicó que buscó restaurantes en el centro y, tras comprobar que muchos estaban cerrados, “encontré el Ají seco Místico, que está en Mac-Iver”.

Se ubicaron en una mesa junto a la ventana, donde Monsalve ordenó arroz con mariscos y machas a la parmesana, mientras que su acompañante optó por salmón. Además, reconoció que ambos consumieron pisco sour durante la comida. “Nos los tomamos junto a la comida… perdí la noción con el segundo pisco sour hasta que despierto al día siguiente en el hotel“, sostuvo.

Monsalve afirmó que su memoria sobre los hechos es fragmentada, recordando únicamente un ‘flashback’ entre el segundo pisco sour y la mañana siguiente. Al despertar, envió mensajes a su escolta y a su jefa de prensa, informando su estado.

Cuando se le consultó sobre haber despertado desnudo junto a ella, él declaró que no le pareció extraño. “No, dada las circunstancias y la conversación que habíamos tenido previamente. Ninguno despertó schockeado. Los primeros minutos de conversación daban cuenta de una situación inesperada para ambos, pero ninguno shockeado, la frase fue ‘se nos pasó la mano’”, declaró.

En otro momento de su declaración, Manuel Monsalve afirmó que la denunciante expresó su intención de intimar a la mañana siguiente, pero él rechazó la propuesta. Ante esta afirmación, los fiscales cuestionaron su versión. “Habíamos despertado de manera no planificada, yo me sentía mal, estaba con jaqueca, había partido como algo agradable, pero se había transformado en algo desagradable, y se lo traté de decir de manera no agresiva, por eso le dije ‘en estas condiciones no’”, respondió Monsalve.

“Hasta ese miércoles 25 no tenía señal o evidencia de alguna situación complicada con ella, salvo que ambos estábamos preocupados por no recordar los hechos, yo temía porque hubiera imágenes del día del hecho, pero jamás temí una posibilidad de que ella se sintiese objeto de algún delito de mi parte. Mi preocupación era ir a un punto de prensa y que algún periodista mostrara imágenes mías ebrio o caído en el restaurante”, dijo sobre los días después al encuentro.

“Era una situación compleja, pero nada me indicaba que ella sintiera que había sido víctima de una agresión, por lo que me interesaba fundamentalmente recordar los hechos ocurridos, y que eso no afectara al gobierno, por lo que lo manejo de manera privada“, detalló al final del testimonio revelado por La Tercera.

En un nuevo interrogatorio, los fiscales preguntaron directamente a Monsalve sobre su interpretación del emoticón de corazón en sus conversaciones con la denunciante. El ex subsecretario explicó que lo percibió como una señal de interés hacia su persona, destacando que no era un gesto común en el ámbito laboral.

“Los corazones no son habituales en relación laboral, los corazones rojos son menos habituales aún, y esto expresa un mayor agrado de lo habitual, una mayor cercanía con la otra persona, para mí no son habituales. Esto no era para nada habitual con el resto de los funcionarios de la subsecretaría“, aseveró Monsalve.