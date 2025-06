¿Cumplió su deseo? Revelan la fantasía sexual del chef acusado en el caso Francisco Albornoz

Durante los últimos días han aparecido nuevos antecedentes sobre la investigación en contra del médico ecuatoriano Christian González y el chef José Baeza, imputados por el caso Francisco Albornoz. Recordemos que Francisco, un farmacéutico de 21 años se reunió con dos sujetos que conoció por una aplicación de citas y en circunstancias que aún se investigan falleció en el sitio, motivo por el cual las dos personas con las que compartía se quisieron deshacer de su cuerpo llevándolo a la región de O´Higgins.

Ante la Fiscalía, el médico de nacionalidad extranjera relató que conoció a José “Kai” Baeza, el segundo imputado, el pasado 3 de abril mediante la aplicación Grindr. Ese mismo día mantuvieron relaciones sexuales en su departamento y posteriormente continuaron en contacto. De acuerdo con lo publicado por La Tercera, en conversaciones posteriores, Baeza le habría confesado a González una de sus “fantasías”.

¿Cuál era la fantasía del chef acusado por el caso Albornoz?

Baeza le habría confesado a González que su fantasía era estar con una persona más joven. “En las conversaciones Kai me dio datos de personas a las que yo le podía comprar diversos tipos de drogas. También recuerdo que me dijo que tenía una especie de fantasía en el sentido de estar con alguien más joven y que le agradaba conocerme porque ante él yo me veía joven”, explicó el extranjero.

No obstante, una expareja del chef ya había señalado su preferencia por hombres más jóvenes. De hecho, pese a la diferencia de edad de 10 años, mantuvo una relación con Kai, lo que sugiere que esa supuesta “fantasía” ya se había concretado. El 19 de mayo, ambos conversaron sobre un nuevo encuentro íntimo, esta vez en el contexto de un “trío”, el cual fue agendado para el 23 de mayo.

Según González, fue Kai quien se encargó de contactar a Francisco Albornoz. “Le pedí fotos del amigo, y lo único que me mostró fue una parte del rostro de Francisco. Kai me dijo que era su amigo y que tenía 25 años. Él fue quien propuso que nos juntáramos los tres el 23 de mayo a las once de la noche, en mi departamento en Ñuñoa, y acepté”, declaró.

Ese día coordinaron la reunión, durante la cual —según el relato de Christian— Kai llevó cocaína, limones y otros elementos para la actividad sexual y la fiesta que planeaban.

