Revelan impactante declaración de Kaminski por crimen de “Rey de Meiggs”: Recibió inesperada llamada

Esta semana, Francisco Kaminski proporcionó información clave a la Fiscalía sobre su relación con José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, y con el empresario Wilson Verdugo, señalado como el autor intelectual de su homicidio.

En su testimonio —parte del cual fue difundido por Tele13— Kaminski detalló el origen de su vínculo con Reyes Ossa, mencionó los préstamos de dinero que recibió de él y reconoció una deuda pendiente de 45 millones de pesos.

También reveló que ese mismo día, antes de ser asesinado por sicarios, la víctima lo llamó por videollamada. Según Kaminski, durante la conversación, Reyes le comentó sobre un “trámite” que lo había forzado a dejar sus vacaciones y regresar a Santiago.

Sin embargo, hubo un detalle que habría despertado especial interés entre los investigadores: ese mismo día, tras consumarse el crimen, Kaminski recibió una llamada del supuesto responsable intelectual, Wilson Verdugo. Lo curioso es que, en su declaración, el comunicador aseguró no mantener una relación cercana con él.

¿Para qué lo llamó?

“¿Cuándo supo el fallecimiento de la víctima?", le preguntó un fiscal al locutor. “El mismo día que falleció (...) llamándome por teléfono Wilson, quien me señaló que al José le habían puesto un balazo, a lo que le consulto: ‘¿Pero cómo había sido posible?’, respondiéndome él que otro mismo le había dicho a él que parece que lo venían siguiendo del banco, que venía con plata y se la habían quitado y que iba a ir él al lugar a ver qué onda", contestó Kaminski.

“Ahí yo le dije que estuviera tranquilo, él me respondió que sí y que después me iba a llamar, cosa que nunca hizo. Yo después me enteré por la prensa todos los detalles por lo que salió en televisión”, relató.

Según la Fiscalía, Verdugo habría sido quien organizó el desplazamiento de Reyes a Santiago, con un sobre con dinero que él mismo dejó en el edificio donde vivía. Fue en el momento en que el “Rey de Meiggs” recogió ese paquete que los sicarios ejecutaron el ataque.

“¿Por qué piensa que Wilson lo llamó a usted, si la cercanía entre él y usted no era tanta?", insistió el persecutor. “No lo sé, la verdad. Yo me imagino que, porque él pensaría que quizás con José nuestra relación era más cercana o que éramos más amigos de lo que realmente éramos. Además, en ese mismo llamado Wilson me pidió el teléfono de la señora de José”, detalló Francisco Kaminski.