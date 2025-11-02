¡Tome nota!: Los requisitos para cobrar el Bono de Protección 2025 para dueñas de casa

Como bien es sabido, el Bono de Protección es un aporte monetario estatal no postulable que se le otorga a todas las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, pero hay quienes no tienen del todo claro cuáles son los requisitos y cómo llevar a cabo el cobro de este beneficio.

Efectivamente, este aporte también conocido como Bono Dueña de Casa, apunta precisamente a aumentar los ingresos de dichas familias de nuestra sociedad, y se entrega de forma mensual por un lapso que se extiende hasta los 24 meses, dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial (APS).

Cabe mencionar que el monto entregado varía según el tramo dentro de dicho plazo, donde el bono presenta diversas alzas y bajas en el dinero que le llega finalmente a sus beneficiarios:

-Durante los primeros 6 meses: $23.694.

-Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.

-Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.

-Desde el mes 19 al 24: $22.007.

Pero la pregunta que se hacen varios: ¿Cuáles son los requisitos para optar por dicho aporte? Pues lo cierto es que solo existe uno, y es haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema: Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, esto por medio de la firma de una carta de compromiso, además de un plan de intervención.

¿Cómo se cobra el bono?

Para cobrar el Bono de Protección, el pago se realizará con un depósito bancario a la Cuenta Rut del beneficiario, aunque de no tener dicha cuenta, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicitará a Banco Estado la apertura de esta, y la persona solo deberá hacer el retiro de su tarjeta en alguna sucursal del mencionado banco, sin costos de por medio.

