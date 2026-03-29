¡Más que un amistoso!: La Roja buscará ante Nueva Zelanda igualar la mejor racha de su historia

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Por: Kevin Vejar

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Luego de vencer por 4-2 a Cabo Verde, La Roja se prepara para su segundo amistoso en el marco del FIFA Series, el cual para sorpresa de muchos podría meterse de lleno en la historia, y es que los dirigidos de Nicolás Córdova están ad portas de alcanzar la mejor racha que tuvo el combinado nacional.

Con su reciente triunfo en el estadio Eden Park de Auckland, la Selección Chilena ya acumula cuatro victorias de manera consecutiva, esto considerando que anteriormente derrotó a su par de Perú por 2-1, Rusia por 2-0 y luego se impuso una vez más en el 'Clásico del Pacífico' por el mismo marcador (2-1).

Por su puesto no hay que olvidar que estos resultados se consiguieron por medio de duelos amistosos, pero considerando que Chile viene literalmente de tocar fondo como colista absoluto de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026, vale la pena destacar el registro que podrían conseguir esta madrugada.

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Resulta que si La Roja mantiene la tónica y se imponte también contra Nueva Zelanda, se alzará con su quinta victoria al hilo, seguidilla de triunfos que solo ha alcanzado tres veces en su historia, más específicamente en 1952, 2010 y otra racha que se dio en el mismo año del recordado Mundial de Sudáfrica.

¿A qué hora y dónde ver Chile vs Nueva Zelanda?

Así las cosas. Con una Selección Chilena que se juega muchísimo más que un simple amistoso, el encuentro frente a Nueva Zelanda en Auckland verá su inicio a eso de las 3:15 am de nuestro país, y podrás seguir la transmisión a través de las pantallas de Chilevisión y en la plataforma de streaming Disney+.

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