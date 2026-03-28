Bachelet suma respaldos fuera de Chile: Además de México, otro mandatario manifestó su apoyo para candidatura a la ONU

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Por: Paula Osorio

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Pese a que el Gobierno de José Antonio Kast desestimó apoyar la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde algunos países de la región confirmaron su apoyo para la expresidenta.

Primero fue la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, quien en un acto público reiteró que su país y gobierno "apoya la candidatura" pese a la decisión del líder republicano, según informó Publimetro.

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No necesariamente se tiene que apoyar a una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos”, cerró Sheinbaum.

Se sumó otro líder regional

Además de México, otro gobernante que alzó la voz fue el brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien destacó la experiencia de Bachelet, agregando que "ocupó la Presidencia de Chile en dos oportunidades".

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“Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el puesto", expresó. Al mismo tiempo enfatizó en que "posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización".

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